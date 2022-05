Mar Flores se refugia en su familia tras su ruptura con Elías Sacal

MADRID, 8 (CHANCE)

Han sido muchas las idas y venidas que Mar Flores ha tenido con Elías Sacal en su relación sentimental, de hecho, casi todas han trascendido a los medios de comunicación y aunque nunca han hablado públicamente de los motivos, se dejaba a entrever que era una de las relaciones más intensas del panorama nacional.

Hace unos días pudimos ver a Mar Flores junto a su sobrina, Laura Matamoros, donde nos confesaba que: "Me da hasta vergüenza hablar de mi vida personal porque ya a estas edades de esas cosas..." y aseguraba: "Estoy muy feliz, muy contenta. La vida es maravillosa conmigo. Tengo una familia estupenda, me va todo muy bien, no me quejo".

Eso sí, ante nuestros micrófonos no desvelaba lo que para el programa de TVE 'Corazón'. En declaraciones aseguraba que su relación sentimental con Elías Sacal había llegado a su fin y además, que había sido ella quien había tomado la decisión de poner un punto y final ya que necesita a su lado un hombre que no le impida trabajar, realizarse y hacer su propia vida.

Ahora, Mar Flores disfruta de su faceta de mamá junto a sus hijos por las calles de Madrid. Aprovechando su tiempo libre para disfrutar de sus hijos, la modelo paseó por la ciudad como una mamá más y exprimiendo al máximo ese tiempo libre que tiene entre trabajo y trabajo. No cabe duda de que para la modelo su familia es lo primero y se refugia en ellos ahora que el amor con Elías se ha terminado para siempre.