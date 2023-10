Mar Flores responde alto y claro y comparte una imagen sin filtros tras ser comparada con Caitlyn Jenner

MADRID, 9 (CHANCE)

La espectacular aparición de Mar Flores en la fiesta solidaria a favor de Unicef que se celebró en el marco del Festival de Cine de San Sebastián el pasado 29 de septiembre -en la que la modelo presumió de un rostro terso y un cuerpo de infartó que acaparó todas las miradas- sigue dando mucho que hablar.

Y es que diferentes medios de comunicación han especulado con que la belleza de la maniquí, de 54 años, se debería a los "excesivos retoques estéticos" a los que se habría sometido en los últimos tiempos, llegando incluso a compararla con Caitlyn Jenner -anteriormente Bruce Jenner- exmarido de Kris Jenner y padre de Kylie y Kendall, dos de las famosas hermanas Kardashian.

También han apuntado que Mar podría haber pasado varias veces por quirófano para presumir de una tez sin arrugas, de unos labios más voluminosos y de un tratamiento de ultrasonidos para elevar los glúteos, presumiendo de un físico propio de una veinteañera gracias al pago previo de miles de euros.

Especulaciones a las que la modelo ha respondido compartiendo una imagen sin filtros y hablando más claro que nunca sobre los rumores que la rodean. Mostrando al natural su cara en Instagram, Mar deja claro que su secreto no está en la cirugía sino en la constancia y en su modo de vida: "Sin Botox. Sin infiltracciones. Sin maquillaje. Con deporte, con disciplina, con resiliencia, con actitud" ha asegurado.

"Siempre adelante pase lo que pase( y que putada que siempre pasan cosas, parece que he nacido para resistir y superar)" ha añadido visiblemente molesta, retando a sus detractores a sacar algún 'pero' a la imagen y el vídeo en el gimnasio con los que ha presumido de su espectacular físico, dejando claro que en su belleza no hay trampa, cartón ni retoques: "A ver que se critica aquí!! Que no tengo culo? Que no tengo 30?? Pues no! Ni los quiero" ha sentenciado, en un aplaudido alegato a favor de su edad, sus marcas de expresión y sus pequeñas arrugitas, completamente normales a unos impresionantes 54 años que ya nos gustaría al resto de las mortales.