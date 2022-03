Mar Flores se rinde a Victoria Federica: "Es una niña estupenda, fresca, divina, viene pisando fuerte"

MADRID, 24 (CHANCE)

La glamourosa fiesta organizada por la revista Elle con Andalucía como gran protagonista se ha convertido en uno de los eventos más glamourosos y especiales de los últimos tiempos. Y es que un innumerable número de celebrities, como Victoria Federica, Laura Matamoros, Marta Castro, Eugenia Osborne, Ana Cristina Portillo, Omar Montes, María García de Jaime y Tomás Páramo o Nuria March, entre otros, se pusieron 'folclóricos' para homenajear con sus looks a la comunidad con más arte de nuestro país.

Y si hablamos de arte y de moda, imposible pasar por alto a Mar Flores, una de las invitadas más espectaculares de la noche gracias a su estilismo inspirado en Córdoba. Un traje sastre de factura impecable en color negro - con la blazer sobre los hombros - que combinó con una blusa blanca de estilo folclórico con enormes volantes en las mangas y una rosa roja prendida del pelo, poniendo el broche final a un outfit que la aupó como una de las mejor vestidas de la fiesta.

Y de reina de la elegancia a la 'it girl' del momento, ya que Mar no ha dudado en confesar qué opina de Victoria de Marichalar, protagonista de la portada de Elle en el mes de abril y uno de los personajes del momento: "Me parece una niña estupenda, fresca, divina, pues es que la juventud viene y hay que dejarles paso. Viene pisando fuerte". "Cómo no va a tener estilo", ha añadido la modelo, que considera a la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar una "mezcla perfecta de sus padres".

Además de coincidir en el evento con Victoria Federica, Mar también se reencontró con su sobrina, Laura Matamoros, - "la adoro" ha señalado - que recientemente fue mamá de su segundo hijo, al que la modelo ya ha podido conocer, tal y como nos ha contado, admitiendo entre risas que le parece "un horror" la idea de tener "un sobrino nieto". El divertido momento, ¡en el siguiente vídeo!