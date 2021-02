Mar Regueras se retracta de sus palabras hacia Gloria Camila

MADRID, 11 (CHANCE)

Cuando supimos que Gloria Camila se iba a poner enfrente de las cámaras para interpretar papeles como un actriz cualquiera, fueron muchos los mensajes que vimos hacia la hija de Ortega Cano acerca de compañeros de la profesión que no estaban de acuerdo con que ocupara un puesto sin haber trabajo nunca como actriz. Una de ellas fue Mar Regueras, que tuvo unas palabras sobre la hija de Rocío Jurado que hoy ha querido corregir.

"Yo no sabía ni quién era, me parece perfecto, hay que dar oportunidades. Yo misma vengo del mundo de la danza, he aprendido de mis compañeros y me he ido formando poco a poco" nos ha confesado la actriz sobre Gloria Camila y es que de esta manera ha querido dejar claro que se equivocó con las palabras que tuvo hacia ella.

Mar, por su parte, reivindica que el no tener seguidores en las redes sociales le ha dejado fuera de algunos trabajos: "Ahora mismo tener muchos seguidores te proporciona un tipo de trabajo hoy, mañana no lo sabemos, pero esto es lo que se lleva ahora mismo. He tenido muchas dificultades, no solamente es esa, hay varios factores, pero un factor principal es que no tengo seguidores y no intereso para depende de qué. No es mejor ni peor, es a veces triste porque una dedica parte de su vida a tener una profesionalidad, soy una tía que llego a los rodajes a mi hora, soy una tía sana, no fumo, no bebo, no me he drogado en mi vida, soy una actriz más que válida y sin embargo, como a muchas, me ha faltado el trabajo".