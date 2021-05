Mar Saura confiesa que su madre ha recibido el alta tras estar ingresada por Covid

MADRID, 20 (CHANCE)

Mar Saura se ha abierto a corazón abierto en sus redes sociales y ha confesado el dolor que ha sentido estos días por el ingreso hospitalario de su madre en el hospital tras haberse contagiado por Covid. Una historia que nos ha emocionado y que sin duda nos ha hecho revivir lo que tantas familias han vivido y están sufriendo en estos momentos:

"Hoy es el día más feliz de mi vida. No os podéis hacer una idea de las ganas que tenia de escribiros esto. Después de luchar contra el covid 48 días en el hospital QUIRON, de los cuales 34 fueron en la UCI. A mi madre, a mi mami, a mi otra mitad por fin, le han dado el alta en el hospital. Cuantas lagrimas derramadas, cuánta angustia, cuanto dolor, cuanto MIEDO... Han sido unas semanas muy difíciles que gracias a la gran profesionalidad del equipo médico, así como a su cariño y máxima dedicación, las hemos superado. Estando dentro tanto tiempo, te das cuenta de todo el mundo que Interacciona para el cuidado del paciente, por lo que quiero dar las GRACIAS al hospital en general y a muchos de los trabajadores que están más en la sombra. No me quiero olvidar de nadie porque nos han ayudado tanto... Todos y cada uno de los médicos de la UCI y de planta, enfermer@s, celadores, fisioterapeutas, limpiador@s, cocina, lenceria... Y especialmente quiero dar las gracias a Raul Barbosa (director médico del hospital universitario Quiron) por su enorme trabajo, dedicación, sensibilidad y ayuda. GRACIAS! GRACIAS, GRACIAS INFINITAS POR TANTO Y gracias, por supuesto, a Dios, a la vida y a las buenas energías por esta segunda oportunidad HOY os confieso que he vuelto a llorar, pero esta vez de alegría".

Con este texto Mar Saura ha confesado que su madre estuvo 34 días ingresada por Covid, pero gracias a la fortaleza de ésta y los servicios que le han prestado durante su ingreso, ya ha conseguido el alta hospitalaria.