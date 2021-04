Mar Torres habla de por qué no aceptó ir a 'Supervivientes'

MADRID, 22 (CHANCE)

Mar Torres ha venido del viaje que ha hecho a Medjugorje completamente renovada y habiendo cambio su vida: "La verdad es que todavía no estoy preparada para contar el tema, estoy sorprendida con la vida, estoy muy feliz y pues nada, lo que Dios me quiera dar aquí estaré para él. Espero poder transmitir todo lo que he aprendido a la gente para la que se quiera convertir, como yo".

Este viaje le ha hecho darse cuenta de lo que verdaderamente es importante y nos ha confesado que ha cambiado todo: "Mi círculo cambia muchísimo, en todo general, ir a visitar a Dios... rezar más, dar un poco de mí también".

El vídeo del día Estados Unidos supera las 200 millones de dosis aplicadas de la vacuna

En cuanto a si le va a suceder algo parecido que a Tamara Falcó, ha confesado que: "He visto que ella también estuvo allí, pero la verdad es que no tengo ni idea de lo que pasó, pero no he seguido el camino de ella".

Lo que tiene claro es que no va a dar un paso más y dedicarse exclusivamente a la religión: "Hombre no, yo me dedico al tema de influencer y estoy estudiando... tengo mis días de oración y demás" y en cuanto a su participación a 'Supervivientes 2021' ha asegurado que: "Me lo ofrecieron, pero no, es algo que Dios he querido que estar aquí, pero es no me gusta nada lo del cotilleo".