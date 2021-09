Mar Torres habla de la importancia de la fe en esta nueva etapa de su vida

MADRID, 24 (CHANCE)

En uno de los peores momentos de su vida por las feroces críticas que desataron sus posados ligera de ropa en redes sociales, Mar Torres recuperaba la sonrisa, la paz y la confianza en sí misma gracias a la religión, redescubriendo su fe gracias a una peregrinación a Medugorje el pasado mes de abril. Un viaje para ver a la Virgen en el que narró como su conversión hacia la fe le había devuelto la alegría y le había hecho darse cuenta de qué era lo realmente importante y valorar la importancia de la religión en su vida.

Ahora, Mar ha asistido al estreno de "Medugorje, la película" y muy emocionada, nos ha contado qué significó su peregrinaje a la localidad bosnia para ella. "Es un sitio muy importante para mí, un lugar donde estás tranquila, con mucha paz. Más que aprender, es pensar las cosas dos veces y estar tranquila. Lo recomiendo a los católicos y no católicos. Tienes que dar una oportunidad, en la vida tienes que para a pensar y no vivir tan rápido. No viene bien, a mi me ha venido muy bien", ha confesado, más mística que nunca.

Una conversión en la que cuenta con el apoyo de su familia y tras la que realizó otro peregrinaje a Fátima, señalando que es en su fe a donde se agarra cuando tiene un problema: "Por supuesto. Me apoyo mucho. Tengo mi momento y me agarro a Dios y a la Virgen".

Sin entrar en comparaciones con la religiosidad de Tamara Falcó "porque no se el camino que ha llevado ella", Mar ha confesado la firme determinación que ha tomado tras su inmersión en la fe: "Voy a cambiar mi actitud con la prensa". "Te ves y a lo mejor no es la actitud correcta", señala, confirmando que su fama le ha dado más disgustos que alegrías y ha sacando alguna cara que no le gusta.

Por ello, y a pesar de asegurar que está "muy feliz" y que la vuelta al cole ha ido "mejor de lo que esperaba", la influencer guarda silencio cuando le preguntamos por Froilán y no confirma ni desmiente si este cambio de actitud se debe a una imposición del hijo de la Infanta Elena tras su reconciliación.