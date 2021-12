Mar Torres habla por primera vez de su reconciliación con Froilán y alaba la faceta de influencer de Vicotoria Federica

MADRID, 1 (CHANCE)

Espectacular con un elegante diseño blanco, Mar Torres ha dejado a un lado su habitual discreción para asistir a la entrega del Premio Personaje del Año Vanity Fair a Raphael en una inolvidable velada en el Teatro Real, en la que la ¿novia? de Froilán se movió como pez en el agua y se codeó con celebrities de la talla de Garbiñe Muguruza, David Bisbal, Feliciano López o Naty Abascal.

En su primera aparición en un acto público desde que se confirmó su reconciliación con el hijo de la Infanta Elena - con quien ha sido pillada de lo más cariñosa a las puertas de la Universidad en la que ambos estudian después de darse una segunda oportunidad a finales del pasado verano - Mar Torres ha roto su silencio y ha hablado por primera vez de su relación con Froilán.

Así, sin confirmar ni desmentir que hayan retomado su noviazgo aunque intentando mantenerlo al margen del foco mediático en esta ocasión - "no voy a hablar de eso" ha afirmado Mar - la influencer sí ha confesado con una pícara sonrisa que Froilán "es mi amigo". "Somos muy amigos. Estamos estudiado juntos y somos muy amigos" ha explicado, dando las gracias en varias ocasiones ante las preguntas sobre su reconciliación. ¿Quién calla otorga? ¡Eso parece!

Sobre lo que no ha tenido problema en hablar ha sido sobre la nueva faceta de influencer de su 'cuñada', Victoria Federica, confesando que "me parece una niña que lo está haciendo muy bien. Está muy guapa y muy elegante". Además, y tras las críticas que ha recibido la hija de la Infanta Elena por descalzarse en plena calle, Mar ha salido en su defensa con un argumento sin discusión. "A veces los zapatos duelen". ¡Dale al play y no te pierdas las primeras declaraciones de la instagrammer tras su reconciliación con Froilán!