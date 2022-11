Mar Torres se pronuncia sobre el embarazo de Zayra Gutiérrez y confiesa qué piensa de Miki Mejías

MADRID, 14 (CHANCE)

Mar Torres es una mujer nueva. La exnovia de Froilán - con quien mantuvo una relación de idas y venidas durante casi seis años - ha dejado atrás las polémicas y su sueño de convertirse en influencer y, apostando por su futuro como empresaria, hace varios meses que dejó Madrid para regresar a su Murcia natal y trabajar en el negocio familiar en las instalaciones de 'El Pozo', empresa fundada por su abuelo.

Sin embargo, la ex 'nuera' de la Infanta Elena viaja de vez en cuando a la capital para reencontrarse con sus amigos y ha sido precisamente disfrutando de uno de estos planes cuando la hemos pillado y le hemos preguntado por su relación con el nieto del Rey Juan Carlos y por el podcast que Corinna Larsen protagoniza revelando intimidades del Emérito.

"Muy feliz en Murcia, con una vida muy tranquila dedicada al trabajo y aprendiendo mucho", Mar confiesa que no ha escuchado las confesiones de la princesa alemana: "No tengo ni idea. Estoy trabajando todo el día y no me da tiempo" reconoce, evitando pronunciarse sobre el delicado momento que atraviesa la Familia Real o si ha podido hablar con Froilán - con el que mantiene una buena amistad - ni con Victoria Federica - a quien asegura que quiere mucho - sobre las escandalosas revelaciones de Corinna.

Muy discreta a la hora de hablar sobre su amistad con el hijo de la Infanta Elena, la influencer reconoce que "tiene mucho aprecio y mucho cariño" por su exnovio, con el que no se plantea una nueva oportunidad a pesar de los rumores que les relacionan de cuando en cuando: "Estoy dedicada a mí y estoy muy bien" asegura.

Amiga de Zayra Gutiérrez - con la que la hemos visto de fiesta en alguna ocasión - Mar se ha pronunciado sobre el embarazo de la hija de Arantxa de Benito y Guti, y no ha dudado en salir en defensa de Miki Mejías, de quien comenta que es "un amor de niño, es lo más". "Le da estabilidad a Zayra y si ellos han decidido ser padres es porque ellos quieren. Se quieren y lo que opinen los demás les tiene que importar un pepino" zanja.