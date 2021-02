Mar Torres recuerda a Froilán enviándole una propuesta

MADRID, 24 (CHANCE)

Mar Torres no está pasando por su mejor momento, de hecho en las últimas apariciones públicas a través de sus redes sociales, hemos visto a la influencer muy cabizbaja, decaída... pero no esperábamos que lo que estuviera pasando por su cabeza tuviera nombre y apellidos.

Esta noche la influencer ha subido varios stories a su perfil de Instagram en los que confesaba estar planteándose desaparecer de la vida pública por un tiempo hasta recuperarse por completo... pero minutos más tardes ha compartido una imagen que nos ha dejado sin habla.

Se trata de una fotografía de ella con Froilán de cuando tenían una relación sentimental. Una imagen en la que podemos ver como los dos tortolitos posaban ante el foco de una cámara cuando estaban más enamorados que nunca... y ahora la influencer se ha acordado de su expareja y le ha mandado un mensaje muy directo.

Lo ha hecho de forma indirecta con una canción de Lady Gaga, 'Remember us this way', que es una clara propuesta de intenciones... de hecho, nos atrevemos a decir que está melancólica y echa de menos el calor y el cariño del hijo de la Infanta Elena ya que ha puesto con sus propias letras: "Te la dedico".

Y cómo no puede ser de otra manera, esta canción habla de dos enamorados que ya no están juntos, pero que uno de ellos recuerda por encima de todas las cosas el amor tan grande que tuvieron:

"Tú encontraste en mí la luz

que yo no podía encontrar.

pero lo único que de verdad sé,

es que tú eres el lugar al quiero ir"