Mar Torres se ríe ante el supuesto secuestro de Froilán en Ibiza

MADRID, 7 (CHANCE)

Hace unos días nos quedábamos muy sorprendidos ante la noticia del supuesto secuestro de Froilán en una casa de Ibiza cuando disfrutaba de unos días de vacaciones con amigos. Una información que se desmentía a las horas y se explicaba que cuando intentaron entrar en el hogar, ya no estaba el nietísimo de Don Juan Carlos I.

Tras esta publicación, intentábamos hablar con la Infanta Elena y Victoria Federica, pero ambas hacían oídos sordos a las preguntas de la prensa y no confirmaban ni desmentían esta información, reflejando la tranquilidad que tenían al saber que al joven no le había ocurrido nada.

Este viernes hemos podido hablar con Mar Torres sobre ello, pero lo cierto es que evitaba opinar sobre el supuesto intento de secuestro de Froilán en Ibiza. A pesar de que todavía por la noche es bastante baja la temperatura en Madrid, la joven se atreve con vestido lencero de tirantes con pedrería, en seda y de color blanco: "¡tengo frío, me quiero ir!".

Nos ha llamado especialmente la atención la actitud de Mar ya que, aunque no responda, a la joven influencer le da por reírse: "Ay, de verdad... por favor estoy cenando tranquilamente" y aseguraba "estoy fenomenal, no voy a hablar de nada, ya lo sabéis. Cómo me va a sorpender".