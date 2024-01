Mar Torres se ruboriza al preguntarle por su amistad con Froilán

MADRID, 8 (CHANCE)

A pesar de que su relación terminó hace casi 4 años, los rumores sobre una supuesta reconciliación han perseguido a Froilán y a Mar Torres en los últimos meses. Muy amigo de la influencer a pesar de su ruptura, se especula con que tras su mudanza a Abu Dabi el hijo de la infanta Elena podría haber tenido un acercamiento con la heredera de 'El Pozo', con la que mantuvo un discreto noviazgo entre 2013 y 2020.

Y, como no podía ser de otro modo, le hemos preguntado por su especial amistad con el sobrino de Felipe VI a su llegada a Madrid tras unas vacaciones en familia de las que no ha querido revelar ningún detalle. ¿Ha asistido a la fiesta del 86º cumpleaños del Rey Juan Carlos en Emiratos Árabes este fin de semana?

Todo apunta a que no, aunque Mar no ha podido evitar ruborizarse al escuchar el nombre de Froilán, tapándose la cara con las manos y mordiéndose el labio en un gesto de lo más revelador ante las preguntas relacionadas con los rumores de reconciliación: "Por favor. De verdad os agradezco, pero es que no voy a decir nada. Sabéis como soy con mi intimidad" ha apuntado incómoda mientras recorría el aeropuerto de Barajas.

"De verdad, chicos. Es que no voy a hablar. Mil gracias, de verdad" ha añadido con una sonrisa tímida, evitando confirmar o desmentir las informaciones que circulan sobre ella y Froilán, del que tan solo ha confirmado con un "sí sí sí" y una carcajada que desde que se instaló en Abu Dabi hace casi un año echa mucho de menos a la prensa.