Mar Torres sale en defensa de la Infanta Elena tras su vacunación en Emiratos Árabes

MADRID, 5 (CHANCE)

Manteniendo una gran relación de amistad a pesar del fin de su noviazgo hace más de un año, Mar Torres ha querido echar "un capote" a Froilán y salir en defensa de las Infantas Elena y Cristina tras las feroces críticas que están recibiendo las hermanas del Rey Felipe VI por haberse vacunado contra el Coronavirus en Emiratos Árabes con motivo de su última visita al Rey Juan Carlos.

Monárquica confesa, Mar confiesa que está de acuerdo con la vacunación de las Infantas. "Me parece estupendo la verdad. En eso no me voy a meter, pero ellas se tienen que vacunar, eso está claro", asegura.

Mucho más tranquila después de romperse en Instagram por las críticas recibidas - incluso por parte de su propia familia - por subir una fotografía en ropa interior, la joven confiesa que "ha sido duro. No es justo que una persona se tenga que poner de esa manera y hay otras influencer, no voy a dar nombres, que empiecen a criticar. Cada uno hace lo que quiere y cuando le da la gana, una chica no puede decir, es que se ha expuesto a eso. Pues no".

Muy tímida, Mar confirma que Froilán ha sido un gran apoyo en sus peores momentos pero prefiere no aclarar si en su caso se cumple el dicho de 'donde hubo fuego quedan rescoldos': "Bueno... No hablo, gracias".

Desmintiendo que se vaya a convertir en la concursante estrella de la próxima edición de "Supervivientes", Mar mantiene que "no he visto nada ni sé nada" y aclara el problema que tuvo recientemente, cuando tras una discusión un "amigo" la dejó literalmente tirada en una gasolinera a 70 km de Madrid: "Eso no es un amigo. Son ratujas. Por suerte un señor lo vio y me dijo vente conmigo".