Mar Torres sale una vez más en defensa de Victoria Federica

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Casi un año después de su ruptura con Froilán, Mar Torres ha debutado en un photocall como embajadora de una nueva tienda de moda en la capital. Como si llevase en esto toda la vida, la heredera de "El Pozo" se ha mostrado como pez en el agua entre micrófonos y cámaras y se ha erigido, una vez más, en la mejor defensora de la Familia Real en uno de sus momentos más delicados.

- Primer photocall como embajadora.

- Muy contenta con esta marca que representa a las mujeres, para mí es algo que me llena de orgullo, me encanta la moda y empezar con una marca de cero está muy bien.

- Compartirás que ahora tus estilismos son muy comentados. Piensas tus looks según el estado de ánimo.

- Cuando voy a la uni me pongo lo primero que pillo, pero me encanta ir arreglada a una comida, a un evento...

- Y cuando hablan de tus looks.

- Para mí es un orgullo, para mí eso significa que lo estoy haciendo bien, sí que es verdad que ahora mismo no es lo mejor, cuando subo mis looks los hago en la puerta de mi casa, pero poco a poco iré mejorando. Mi familia están súper contentos, me apoyan muchísimo, ven que realmente valgo para ello.

- ¿Cómo ha sido pasar de anónima a mediática?

- El tema de ser anónima creo que al haber estado con Felipe tanto tiempo... dejé de ser anónima cuando ya tenía 18 años pero yo el tema de los focos ya lo tenía asimilado desde hace tiempo.

- En una de las conversaciones me decías, quiero que se me conozca como Mar Torres, crees que este año se te ha podido quitar la etiqueta de 'ex de'.

- En parte sí y en parte no. En los mensajes que yo recibo en mis redes sociales en 'yo te sigo porque me gustas'.

- ¿Te incomoda que se te relacione con Froilán?

- No, obviamente no. Estoy muy orgullosa de haber estado con él y le quiero muchísimo.

- Vic también se ha metido en el mundo de la moda, trabaja para Lorenzo Caprile.

- Eso es algo que lo leí el otro día... no sé quién la vio de dependienta, de verdad que no tengo ni idea, pero me sorprende.

- También son muy comentados sus looks y muy acertados.

- Si, cada una tiene sus looks y a mí me encanta, tiene algunos bolsos que digo, 'oye maja'. De eso no tenía ni idea, de verdad. Lo del diseñador no tenía ni idea.

- Enamorarte. No lo descartas.

- Yo nuca lo descarto, siempre digo que 'de esta agua no beberé' pero ahora mismo estoy muy tranquila. Tengo mi grupo de amigas, estoy muy feliz saliendo de cena, pasándomelo bien hasta las doce.

- Felicitamos la navidad a la Casa Real.

- Por supuesto que les felicito las navidades a la Casa Real.

- Ha sido muy comentada la defensa a Victoria Federica, la presión mediática que está sometida.

- Sí, pero me reitero. No se lo deseo a nadie, sea ella o cualquier mujer. No se lo deseo a nadie. Es algo que no me parece justo, menos una niña de 20 años.

- El qué no te parece justo.

- Lo del confinamiento es algo que me cabreo, cuando cierran un local lo cierran a las doce y todo el mundo se va. Luego que llegas a y 10 a tu casa pues sí, bueno, pero el local cierra a las doce. La pobre criatura es una niña que se va a tomarse una copa, igual que todos los niños de su edad, no se va a quedar encerrada.

- ¿Está pagando el apellido?

- No, no tiene nada que ver. No es justo, a veces creo que tienen que aflojar un poco.

- Están haciendo las cosas bien los hermanos.

- Yo ahí no me meto. Os deseo feliz Navidad, Feliz Año nuevo y salud para todos.

- Igual viaja para pasa las fiestas con su abuelo.

- Eso no lo sé.

- Tu defiendes la monarquía.

- Obviamente. No es que me afecte, a mí lo que me rebota son las mentiras, las injusticas, con eso no puedo.

- ¿Crees que se han cometido injusticias con ellos?

- Yo no entro, pero de verdad que la dejen, es una niña de 20 años. Esa gente que está en la calle, que se meta con la gente de su edad. Que tire la primera piedra el que se libre del pecado, no tengo más que decir.

- Cuando haces estos mensajes, tienes algún tipo de mensaje de agradecimiento.

- Cómo sois. Son adorables es lo único que puedo decir, solo puedo decir buenas palabras de ellos, quién los conoce sabe cómo son, de verdad.