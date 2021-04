Mar Torres, de su viaje más devoto a su vida de 'influencer' en Madrid

MADRID, 21 (CHANCE)

Mar Torres se ha convertido en una de las influecner más conocidas de nuestro país ya que la que fuera pareja de Froilán ya acumula más de 65 mil seguidores en Instagram. Viviendo uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal donde está disfrutando al máximo de su soltería, la joven no pierde oportunidad de exprimir cada segundo de su día a día con sus amigos más cercanos.Aunque la joven se postulaba como una de las posibles participantes en esta nueva edición de 'Supervivientes', la heredera del imperio de 'El Pozo' ha confesado una de sus creencias más profundas. La joven se ha desvelado en sus redes sociales como una ferviente católica y devota de la Virgen María. Mar es especialmente seguidora de la Virgen de Medjugorje, en Bosnia Herzegovina, hasta donde ha viajado como peregrina. La influencer, ha subido varias imágenes de su estancia en el monte Krizevac, donde supuestamente apareció la madre de Cristo varias veces hace 40 años.En esta ocasión la joven disfrutó de un agradable almuerzo en muy buena compañía en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. Como fiel seguidora de la moda, Mar eligió un look de lo más trabajado con un mini vestido de estampado floral y cinturón a juego que combinó a la perfección con blazer en blanco y uno de los 'must' de la temporada, las botas estilo 'cowboy' también en blanco.