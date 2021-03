Maragall (ERC) ve inaceptable el "menosprecio" de Borràs a Torrent en su primer discurso

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El diputado de ERC en el Parlament y presidente de la formación en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, ha tachado de inaceptable el "menosprecio" que a su juicio hizo la presidenta del Parlament, Laura Borràs, al no mencionar al ahora expresidente de la Cámara Roger Torrent en su primer discurso tras asumir el cargo.

"El menosprecio que se hizo a Torrent no me parece nada bien. Me parece bastante inaceptable. El silencio en este caso fue clamoroso en el sentido negativo", ha dicho Maragall este miércoles en una entrevista de TV3, recogida por Europa Press, sobre un discurso en el que Borràs mencionó a varios presidentes de la Cámara pero no a su inmediato predecesor.

Sobre los pactos para formar gobierno en Cataluña, el líder republicano ha urgido a no renunciar a adoptar acuerdos entre todas las fuerzas progresistas, incluidos los comunes, y ha criticado al PSC: "El PSC es cada vez más explícitamente conservador y tiene una dependencia española clara, como vimos en campaña".