Marc Bartra desvela cómo es su relación con Melissa Jiménez tras su separación

MADRID, 1 (CHANCE)

La de Melissa Jiménez y Marc Bartra ha sido una de las separaciones más sorprendentes de lo que llevamos de 2022, un año fatídico en lo que al amor entre nuestras celebrities se refiere. A principios de enero nos enterábamos de que la periodista y el futbolista habían emprendido caminos por separado tras varios meses arrastrando una grave crisis que no pudieron superar.

Juntos desde 2013 y con 3 hijos en común - Gala (6), Abril (3) y Max (1) - Melissa y Marc parecían la vida imagen de la felicidad y nada hacía presagiar su ruptura; una ruptura de la que ninguno ha hablado por el momento y en la que, según fuentes cercanas, no habrían influido terceras personas, sino simplemente un desgaste en la convivencia.

Poco después descubríamos que la reportera, que acaba de retomar su profesión como comentarista del Mundial de Fórmula 1 en Dazn después de varios años volcada en sus hijos, había rehecho su vida sentimental. ¿El afortunado? Tom Claessen, un atractivo belga, director del equipo Van Amersfoort Racing en la Fórmula 3, con el que Melissa mantiene desde hace unos meses una discreta relación alejada del foco mediático.

Mientras, Bartra, jugador del Betis, disfruta de su soltería y por el momento no se le conoce ninguna ilusión después de su separación. Sonriente, el futbolista acaba de reaparecer en el evento de presentación del concierto 'Oh my gol! LaLiga Music Expeience' en Madrid y, por primera vez, se ha pronunciado sobre su ruptura con Melissa.

"Me encuentro bien a nivel personal. En el Betis está yendo muy bien todo y con muchas ganas de seguir dando el nivel cómo está siendo y a seguir fuerte", ha señalado cuando le hemos preguntado qué tal está, definiendo su momento actual como "muy feliz y muy tranquilo".

Discreto, Marc ha evitado contarnos si tiene ganas de volver a enamorarse, y tampoco se ha pronunciado sobre la relación que su exmujer mantiene con Tom Claesssen, pero sí confiesa cómo se lleva con Melissa: "Súper bien. Los peques lo mejor". ¡Dale al play y no te pierdas sus primeras declaraciones tras su separación!