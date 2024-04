Marc Leirado revela el motivo por el que Joana Sanz ha regresado a Barcelona y si se ha reconciliado con Dani Alves

MADRID, 2 (CHANCE)

Después de una semana 'desaparecida' y dejando pistas en sus redes sociales de que se encontraría en Madrid y no en Barcelona al lado de Dani Alves tras su salida de prisión el pasado 25 de marzo, Joana Sanz ha reaparecido y lo ha hecho con una publicación de lo más significativa en sus redes sociales: una imagen de su mano y la del futbolista entrelazadas, confirmando que está a su lado en estos momentos y dejando entrever que de divorcio como se ha asegurado en los últimos días, nada de nada sino más bien todo lo contrario.

El periodista Marc Leiradó, que mantiene una íntima amistad con la modelo y hasta ayer mismo sostenía que no estaba con el brasileño sino en la capital, se ha reafirmado en sus palabras y, sosteniendo que la canaria no ha estado con su marido hasta ahora, ha revelado el motivo de su regreso a Barcelona, dejando en el aire si la pareja se ha dado una segunda oportunidad tras la salida en libertad provisional de Alves.

"Cuando di la información de que Joana no se encontraba encerrada en esta casa desde el día que Dani salió de prisión, era cierto. Se encontraba en Madrid y tengo pruebas. Las personas se pueden trasladar de un lugar a otro en cualquier momento y lógicamente Joana no se iba a quedar de por vida en Madrid. Tenía que tener una conversación con el que ha sido su marido y en las últimas horas ha llegado a Barcelona por motivos ajenos al caso de Dani Alves, pero ha tenido que venir forzosamente" ha explicado.

Cauto porque no quiere confirmar nada que no haya hecho la propia modelo ni que se malinterpreten sus palabras, Leiradó confiesa que Joana "me ha dado a entender una posible reconciliación" cuando le he preguntado por su foto de la mano con Alves. "Me ha contado que ahora necesita un apoyo porque por situaciones personales que no voy a comentar, y está en el domicilio y solamente está Dani, pues es su apoyo en este momento que está atravesando ella tan duro por motivos personales" ha añadido sin revelar a qué se refiere con el mal momento que está viviendo la canaria.

"No creo que quiera dar a entender ninguna reconciliación ni engañar a nadie, pero ella no está preparada para tener tanta prensa detrás suyo, no lo soporta, y decidió desaparecer durante unos días. Y ahora que ha bajado un poco todo lo que es la presión mediática ha decidido regresar a su casa por causas mayores, no porque haya querido" ha concluido, dejando en el aire qué le pasa a Joana, por qué se apoya en Alves y cuándo sabremos si se han reconciliado o no.