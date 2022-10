La marca Fairfield by Marriott debutará en Europa y Oriente Medio con seis nuevas propiedades

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La marca Fairfield by Marriott debutará en Europa y Oriente Medio a partir de 2023 con seis nuevas propiedades, situándose como la segunda más grande dentro de la cartera de 30 marcas hoteleras de Marriott Bonvoy, el programa de viajes, y con más de 1.230 hoteles abiertos, según ha anunciado la hotelera Marriott International.

Los seis nuevos hoteles son Fairfield by Marriott Copenhagen North Harbor (Dinamarca), Fairfield by Marriott Amsterdam Schiphol Airport (Países Bajos), Fairfield by Marriott Zug (Suiza), Fairfield by Marriott Bordeaux Train Station (Francia), Fairfield by Marriott Makkah Al Naseem (Arabia Saudí) y Fairfield by Marriott Makkah Ibrahim Al Khalil Road (Arabia Saudí).

Los hoteles de Dinamarca y Países Bajos tienen prevista su apertura para el tercer trimestre de 2023, mientras que el de Suiza y el de Francia abrirán el segundo trimestre y cuarto trimestre de 2024, respectivamente.

Por su parte, el Fairfield by Marriott Makkah Al Naseem abrirá sus puertas en el primer trimestre de 2025 y Fairfield by Marriott Makkah Ibrahim Al Khalil Road hará lo propio el tercer trimestre de ese año.

El diseño europeo de los hoteles estará inspirado en el estilo escandinavo, que ofrece una estética ligera y luminosa, y se espera que las propiedades de Oriente Medio tengan un diseño adaptado a la región, incluyendo salas de oración y señalética para indicar la Qibla.

Los huéspedes podrán acceder a aperitivos y bebidas durante las 24 horas del día en el Social Market de cada hotel y durante la noche se podrá disfrutar de una selección de platos fríos y calientes a la carta.

El presidente de Marriott International para Europa, Oriente Medio y África, Satya Anand, ha destacado que el debut de la marca en Europa y Oriente Medio se ha considerado "cuidadosamente" para cada mercado, y ha afirmado estar deseando ofrecer "el icónico y amable servicio y la cálida hospitalidad de Fairfield en estas nuevas propiedades".