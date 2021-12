Las Marcas de Fabricante destacan la importancia de la España Vaciada para el tejido industrial del país

El 40% de las plantas de las Marcas de Fabricante se encuentran en municipios de la España Rural

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Las Marcas de Fabricante han reafirmado su compromiso con las zonas rurales y han destacado la importancia de la España Vaciada para el tejido industrial del país, en el marco de la II Jornada "Impulso de las Marcas por la España Vaciada".

Con la organización de este evento, Promarca, la asociación que engloba a fabricantes de marcas líderes de alimentación, bebidas, cuidado personal y droguería de España, ha querido poner en valor el lado menos visible de un sector competitivo e innovador que lleva su apuesta más allá de los grandes núcleos urbanos.

Representantes de las Marcas de Fabricante de Gran Consumo y autoridades como el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González Gómez, y la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García Bernal, se dieron cita ayer en Madrid para reivindicar en dicho evento el papel de la España rural en el tejido industrial del país.

La jornada ha girado alrededor de una mesa redonda moderada por Jordi Alberich, Senior Advisor de Burson Cohn & Wolfe y vicepresidente y coordinador del Centro de Estudios Estratégicos de Foment del Treball, en la que han intervenido Javier Roza, director general de Mantequerías Arias; Vanessa Prats, vicepresidenta y directora general de P&G; Fabrice Ducceschi, director general de Adam Foods; y Amparo Lobato, Corporate Affairs Lead Iberia de Kellogg Company, quienes han compartido sus impresiones como representantes de empresas con una fuerte presencia y arraigo en la España rural.

La presencia de las Marcas en los pueblos de la España rural crea un vínculo emocional con sus empleados, al ser su fuente de trabajo de toda la vida y, al mismo tiempo, elaborar los productos que se han consumido desde siempre en sus familias, como han recordado los participantes.

Otro de los aspectos abordados ha sido la importancia de la inversión de las Marcas en estas zonas, ya que contribuye a evitar que el abandono rural sea aún más grave en España. Este compromiso es esencial para aquellos pueblos alejados de los principales focos de población y cuyos habitantes no lo tienen fácil para desplazarse a diario a otras localidades.

Asimismo, se ha subrayado el impacto positivo que conlleva la involucración de las empresas en la zona, las cuales ejercen de motor y dinamizador de la vida de esos pueblos.

"La existencia de Mantequerías Arias desde 1848 siempre ha estado ligada irreversiblemente a los entornos rurales, ya que la materia prima láctea de máxima frescura es el origen de la calidad superior de nuestros quesos y mantequillas. Por ello nuestras fábricas están próximas a nuestros productores y ambos contribuimos a que sea viable trabajar y vivir en zonas de España de muy poca densidad poblacional", ha explicado Javier Roza, director general de Mantequerías Arias.

Por su parte, Vanessa Prats, vicepresidenta y directora general de P&G, ha destacado que "en P&G creemos en el potencial de las zonas rurales para aportar soluciones en el gran reto de la sostenibilidad". "Poner en valor ese potencial, mientras contribuimos al desarrollo social y económico del entorno rural es un claro exponente de nuestro propósito como compañía: ejercer un impacto positivo en las comunidades donde estamos presentes", asegura.

Por su parte, Fabrice Ducceschi, director general de Adam Foods, ha asegurado que "la industria de la alimentación, gran generadora de empleo, innovación y exportaciones, debe ser objeto de especial cuidado por parte de las administraciones públicas".

"Si agricultores, ganaderos, fabricantes, distribuidores y administraciones públicas trabajamos juntos, lograremos que sea la alimentaria, una industria clave en la recuperación postcovid y una fuente de generación de valor para todo el territorio de España, en particular para aquéllos fuera de las grandes cuidades, que más lo necesitan. Adam Foods cuenta con seis centros productivos en España en zonas de este tipo, y contribuye, a su nivel, en esta tarea", destaca.

Según, Amparo Lobato, Corporate Affairs Lead Iberia de Kellogg Company, Kellogg está impulsando el Delta del Ebro "como una de una las zonas arroceras más importantes del país". "Desde la puesta en marcha del programa Origins hemos mejorado no solo la sostenibilidad de la producción de arroz, sino también la vida de nuestros agricultores."En las parcelas del Delta del Ebro participantes en Origins se ha incrementado el beneficio económico en casi 285€ por hectárea cultivada de promedio y la producción una media de casi un 15% con respecto al rendimiento medio de la zona", afirma.

LA MARCAS TIENEN UN GRAN COMPROMISO CON LA ESPAÑA RURAL

Según el presidente de Promarca, Ignacio Larracoechea, el compromiso de las Marcas de Fabricante con la España rural es "incuestionable": el 30% de las plantas de las compañías asociadas a Promarca están ubicadas en municipios de menos de 10.000 habitantes.

"Si nos vamos a los municipios de alrededor de 20.000, estamos hablando ya del 40%. Esta capilaridad por toda la geografía española es vital para evitar un vaciamiento rural aún más grave que acarrearía consecuencias socioeconómicas y medioambientales desastrosas", ha asegurado.

A continuación, Begoña García Bernal, consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, ha mostrado el apoyo de la Junta a esta iniciativa. "La industria agraria y alimentaria representa una de las actividades económicas más importantes de Extremadura, sino la más. Ejerce un papel vital para la creación de empleo, el desarrollo de empresas, cooperativas y negocios en la región. Y, además, incrementa el valor añadido de nuestros valiosos y variados productos agrarios", ha señalado.

Por último, Alfredo González Gómez, secretario de Estado de Política Territorial, encargado de clausurar el evento, ha puesto en valor el trabajo del conjunto de la cadena alimentaria y ha agradecido a las Marcas su papel clave para el desarrollo de las zonas rurales de España.

"La cohesión social y territorial no será posible si no somos capaces de conciliar lo urbano con lo rural, lo público con lo privado", ha afirmado González Gómez, al tiempo que ha querido destacar que "el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia parte de un planteamiento firme y claro: no es posible lograr un crecimiento económico sólido y sostenible sin cohesión social y territorial."

"Afrontamos un importante desafío, pero contamos también con una hoja de ruta bien definida y con los recursos económicos necesarios para aprovechar esta oportunidad histórica de transformar nuestro país", ha concluido.