Margarita Robles defiende a Fernando Simón, "una persona absolutamente entregada"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido la labor de Fernando Simón como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

"Conviví muy de cercad con Simón, nos reuníamos cada día. Es una persona absolutamente dedicada, entregada", ha asegurado este sábado Robles en una entrevista en La Sexta Noche, después de que los Colegios de Médicos de España pidieran la dimisión del director del CCAES.

No obstante, la ministra ha destacado que los médicos y sanitarios tienen "todo" su reconocimiento, por lo que no ha querido entrar a valorar su petición. "No tengo palabras para agradecer todo el trabajo de los sanitarios. Simón está trabajando duramente", ha precisado.

Aunque ha apuntado que si hay que hacer público o no los nombres del comité de expertos corresponde al Ministerio de Sanidad, Robles ha afirmado que e las reuniones en Moncloa en las que se tomaban "decisiones importantes, estaban también esos expertos dando su opinión".

"Tengo una confianza total en esta materia en Illa, he estado en reuniones en las que había expertos que nos ayudaron, yo he estado hablando con expertos en esas reuniones", ha defendido.

PRESUPUESTOS

En referencia a los Presupuestos Generales del Estado, Robles ha resaltado que prefiere que se aprueben "con los 350 diputados" y ha apostado por recibir "con normalidad democrática" cuando hay acuerdos parlamentarios.

"No me cabe en la cabeza que en unos Presupuestos de reconstrucción pueda haber valoraciones de tipo partidista. Ojalá fueran los Presupuestos de todos los ciudadanos y de todos los partidos políticos", ha deseado.

Asimismo, la ministra de Defensa ha destacado que el diálogo parlamentario "es la esencia de la democracia". "Es en el Parlamento donde hay que hablar, cuando hay acuerdos parlamentarios hay que recibirlo con normalidad democrático. Ojalá todos los partidos políticos estuvieran apoyando los Presupuestos", ha sentenciado.