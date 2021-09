Margaritis Schinas llama a luchar contra el populismo "desde la política" y Feijóo insta a "no caer en sus trampas"

El presidente gallego reivindica la "convicción europeísta" del PP, su reformismo y la defensa de la libertad "sin fisuras"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) Margaritis Schinas ha llamado este lunes a combatir "desde la política" el populismo, "un problema horizontal" en el que también ha puesto el foco el presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, quien sin mencionar expresamente a Vox, ha aconsejado "no caer en las trampas" de formaciones populistas "como hizo el PSOE" con Podemos.

En un coloquio que han protagonizado ambos dirigentes bajo el lema 'Reformismo y solidaridad', Schinas ha apelado a luchar contra el populismo "desde la política" y sin delegar en otros actores como la prensa, entre otros. En su intervención, ha proclamado que al populismo, cuya intensidad ve "en declive" en Europa, "se le gana con buena política, con seriedad" y "atacando algunos de los temas que usan para hacer daño", como --ha ejemplificado-- inmigración y seguridad.

Feijóo ha recogido el guante y ha cargado también contra el populismo, una ideología "cautiva", ha dicho, ya sea "de las pasiones del momento", "de la división de la sociedad" o de distintos factores. Enfrente, orgulloso del reformismo y de la libertad que defiende el PP, ha advertido que "la única vez que un populista reivindica la libertad es para insultar".

Y, aunque no ha puesto nombres concretos sobre la mesa, ha recordado que el PSOE "cayó en la trampa del populismo" y "se pasó durante años mirándose al espejo con Podemos", al tiempo que ha instado a los suyos a no cometer el mismo error con populismos que puedan situarse en el ala derecha. "No nos interesa crispar", ha aseverado, antes de recordar la frase pronunciada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de que a los socialistas les convenía electoralmente que hubiese tensión.

En la línea de Mariano Rajoy horas antes, Feijóo ha defendido la "estabilidad" y la "gestión", que ha situado en el polo opuesto del populismo. Y ha insistido: "No debemos caer en sus trampas; ni en postulados nostálgicos, ya que nunca hemos sido xenófobos, reaccionarios o insolidarios. Eso se lo dejamos a otros partidos".

"NO GOBERNAMOS CON CUALQUIERA"

Feijóo ha reivindicado el "europeísmo" del PP y ha incidido en la importancia de la coherencia, de "no decir una cosa y la contraria". Como ejemplo, ha subrayado la "convicción" europeísta de los populares. "Europa no solo es un lugar en el que nos sentimos bien, es parte fundamental de nuestra visión política de las cosas, y desde Salónica hasta Compostela pensamos lo mismo", ha dicho el presidente gallego.

Enfrente de lo que ve una "utopía irrealizable", ha situado de nuevo a los populismos y a las formaciones que se aprovechan de los problemas de dicha "utopía" para cargar contra el sistema.

"Europa tiene enemigos: hay partidos políticos a los que no les interesa el éxito de la Unión Europea. Hay un frente populista y reaccionario a la derecha y a la izquierda, y aunque pudieran parecer discursos antagónicos, tienen idénticos objetivos y la misma retórica", ha advertido, antes de defender que, en todo caso, también ha habido "fracasos" --como el Brexit-- y que hay que trabajar por acabar con problemas de "ineficiencia".

Y en este punto, ha reivindicado que el PP "se ha dedicado a defender la libertad sin fisuras y nunca ha gobernado con cualquiera" ni ha aceptado "decir una cosa y la contraria", extremo que ha contrapuesto con lo que sucede en las dos alas del Gobierno de Pedro Sánchez. "Nunca hemos gobernado con los independentistas o con los que no creen en Europa", ha zanjado.