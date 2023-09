Mari Ángeles Grajal advierte con tomar medidas legales contra Jaime Ostos Jr.

MADRID, 29 (CHANCE)

Mucho se ha hablado esta semana de la herencia del recordado Jaime Ostos, sobre todo desde que sabemos que Mari Ángeles Grajal ha conseguido vender la casa de Villaviciosa de Odón donde vivió junto al torero y su hijo, Jacobo Ostos. Esta información ha desatado la ira de los otros hijos del diestro, en concreto la de Jaime, que ha asegurado que la doctora es una "arpía" que no les ha dejado quedarse nada de su padre.

Esta tarde, Paloma García Pelayo ha arrojado más luz sobre esta polémica desde el plató de 'Y ahora Sonsoles' tras hablar con Mari Ángeles y ha confesado que esta le ha confirmado que nunca se llegó a casar con Ostos en la iglesia. Y es que estos días se habría hablado de que no sería la viuda oficial del torero porque no estaría casada por la iglesia.

Sin embargo, da igual o no que estuviese casada por la iglesia o no con el torero, ya que en las escrituras de esa casa aparece el nombre de Mari Ángeles desde el primer momento, tal y como ha confirmado su hijo Jacobo en directo.

Mientras tanto, la doctora se ha dejado ver en la Maestranza de Sevilla, siguiendo con la promesa que le hizo a Jaime de que iría a todos los eventos taurinos que pudiese, y ha desvelado que no descarta interponer medidas legales contra Jaime Ostos Jr: "Si es necesario, si".

Además, ha explicado ante las cámaras de los medios de comunicación que no tiene nada que decir de todo lo que ha dicho el hijo del torero, ya que todo lo que vaya a decir lo dirá ante las autoridades pertinentes: "No, lo que tenga que decir lo voy a decir en una comisaría no aquí".

Por otra parte, sí que nos ha asegurado que esta muy contenta en su nueva casa: "si" y sobre su nueva pareja, Mari Ángeles ha preferido mantenerse en silencio, pero se ha dejado ver en la plaza de toros de Sevilla con él.