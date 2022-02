Mari Ángeles Grajal apoya públicamente a Ortega Cano

MADRID, 19 (CHANCE)

Mari Ángeles Grajal está viviendo uno de los peores momentos de su vida al enfrentarse hace unas semanas al fallecimiento del gran amor de su vida, Jaime Ostos. Han sido pocas las ocasiones en las que la hemos podido ver tras lo sucedido, pero lo cierto es que cada vez que hemos tenido ocasión de hablar con ella no ha dudado en homenajear al torero.

En esta ocasión ha coincidido con Ortega Cano en una plaza de toros, y nos ha asegurado que comprende el dolor que está pasando Rocío Flores tras las declaraciones de Rocío Carrasco en televisión: "Yo comprendo todo, de verdad". Aunque prefiere no hacer comentarios acerca de cómo se encuentra José Ortega Cano: "No voy a hablar nada de eso, de verdad" y es que prefiere quedarse al margen del estado emocional en el que se encuentra Rocío Flores: "no voy a hablar nada de eso".

María Ángeles Grajal confiesa que se encuentra mejor cuando acude a las plazas de toros a apoyar el mundo taurino: "pues, un poco mejor apoyando al maestro, Ortega Cano, que está apoderando a un chaval nuevo, Álvaro Burdiel. Estas cosas me dan un poco de ánimo, me motivan". La viuda de Jaime Ostos prefiere no desvincularse del mundo taurino a pesar de recordarle: "no, para nada".

Su vuelta al trabajo le facilita mantener la mente ocupada pero confiesa, que las tardes en casa son lo que peor lleva: "pues mira, trabajando ya y mejor por la mañana. Y luego, pues, por la tarde, en casa, muy triste. Pero bueno, lo superaremos".

Además, ha querido agradecer el apoyo de Jacobo Ostos y del resto de la familia del torero, con los que sigue manteniendo una estrecha relación: "sí, sí fenomenal, todo". Y asegura que el torero estaría orgulloso de la relación que tiene con sus hijos, algo que ocurre desde hace años: "sí, sí, por supuesto pues sí, pero hemos estado unidos hace mucho tiempo".