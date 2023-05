Mari Ángeles Grajal confiesa el reproche que le hizo Enrique Ponce cuando comenzó su relación con Ana Soria

La viuda de Jaime Ostos sorprende al confesar lo que Ponce le echó en cara cuando comenzó su relación con Ana Soria y deja la puerta a rehacer su vida amorosa tras los recientes rumores de affaire con un empresario valenciano llamado José Gandía

MADRID, 24 (CHANCE)

La peña taurina 'Las meninas de España' ha celebrado su tradicional comida anual con motivo de la Feria de San Isidro y, como no podía ser de otra manera, Mari Ángeles Grajal ha sido una de las grandes protagonistas de la misma.

Más relajada que en sus últimas apariciones -marcadas por la publicación de unas imágenes durante la Feria de Abril de Sevilla en actitud cariñosa con un empresario valenciano llamado José Gandía-, y después de dejar claro por activa y por pasiva que no tiene pareja ni ganas de enamorarse (por el momento) la viuda de Jaime Ostos se ha sincerado ante los micrófonos de Europa Press.

Entre los titulares que nos ha dejado, uno muy llamativo relacionado con Enrique Ponce y Ana Soria, en el punto de mira tras haber concedido su primera entrevista conjunta este martes en 'El Hormiguero'. Y es que hablando de que le hubiese encantado que su hijo Jacobo Ostos hubiese seguido los pasos de su padre como figura del toreo, Mari Ángeles ha revelado su desconocida amistad con la joven almeriense, a la que define como "encantadora". "Me parece que hay que respetar las parejas y los momentos, guardar los tiempos, esto sí, es muy importante guardar los tiempos, cuando te separas*" ha afirmado, apoyando que la pareja haya dedicido 'debutar' en televisión de la mano de Pablo Motos: "Cada una es tan libre de hacer lo que quiera que yo ahí nunca jamás me meteré".

Ha sido entonces cuando la doctora, que reconoce que le sorprendió que Ponce se separase de Paloma Cuevas e iniciase una relación con Ana Soria, nos ha contado el reproche que el torero le hizo en aquel momento: "A mí también me criticaron por la diferencia de edad. Jaime tenía 56 años y yo tenía 26 cuando nos enamoramos, y Enrique me echó en cara que no le apoyé... Me dijo, 'Mari Ángeles no me comprendes* estas cosas pasan'" ha revelado.

Un amor por Ostos que solo truncó la muerte del torero en enero de 2021, y tras el que por primera vez reconoce que no descarta rehacer su vida sentimental: "No lo sé". "No es un no rotundo, hay gente que merece la pena, a lo mejor la vida sigue, pues también pero*" reconoce, dejando en el aire si José Gandía podría ser el hombre que le hiciese recuperar la ilusión. "No voy a decir nada, de verdad, porque no quiero involucrar a nadie. Ya se verá. Esto es poco a poco, hay que dar tiempos, ajustarse a los tiempos, guardar los tiempos y eso es lo que yo quiero" afirma, asegurado que ahora lo que está haciendo es "mirar al futuro".

Un futuro en el que lo más inmediato es hacer la mudanza, puesto que como ha desvelado, ha vendido la casa en la que vivió con Jaime Ostos -un chalet en la localidad de Villaviciosa de Odón- un año después de tomar la decisión de comenzar una nueva vida en una residencia más pequeña en Madrid: "La he vendido ayer. La señal nos la dieron ayer y el 1 de septiembre firmamos. Ya no me preguntes más".

Sin querer entrar en detalles sobre la transacción, Mari Ángeles sí ha confirmado que el comprador "es anónimo" y no Rosa López como se rumoreó hace unos meses. "No tengo yo tantas ganas de irme, pero son muchísimos recuerdos, alguna vez tenía que ser y mira* ayer ya*" ha añadido.