Mari Ángeles Grajal confirma el miedo que Rocío Jurado sentía por Antonio David Flores

MADRID, 5 (CHANCE)

Mari Ángeles Grajal y Jaime Ostos fueron íntimos amigos del matrimonio formado por Rocío Jurado y José Ortega Cano y, en los últimos años, han sido dos de los rostros conocidos que han defendido a capa y espada a Rocío Carrasco en su guerra mediática sin cuartel contra Antonio David Flores.

Ahora, una discreta Mari Ángeles vuelve a posicionarse a favor de la hija de Rocío Jurado y confiesa que su testimonio en la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' le parece "muy bien". Confirmando que era algo que Rociíto necesitaba y que por fin se está haciendo justicia con ella, la doctora confiesa que "lo que está haciendo" al confesar sus duras vivencias en los últimos 25 años "está bien".

Además, Grajal confirma que Antonio David le dijo a Rocío Jurado 'te vas a cagar' cuando se separó de su hija, "dijo algo parecido", y señala que "está claro" que el malagueño tenía atemorizada a 'La más grande' y a toda su familia.

Muy seria, y afirmando que "no quiero decir más, no quiero ser maleducada pero tampoco quiero hablar", la mujer de Jaime Ostos prefiere no hablar del recuerdo que tiene de Antonio David: "no lo quiero ni recordar". "Yo lo sabía todo o casi todo. No me ha sorprendido nada", señala Mari Ángeles, que no duda en matizar que el ex de Rocío Carrasco "había quedado hace mucho" a la altura del betún, por lo que el desgarrador testimonio de la hijaa de Rocío Jurado no le ha sorprendido.

