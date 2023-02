Mari Ángeles Grajal defiende a su hijo tras su agresión a Miguel Frigenti

MADRID, 26 (CHANCE)

Este sábado nos enterábamos gracias al programa 'Fiesta' que Jacobo Ostos había agredido a Miguel Frigenti en la noche del viernes cuando ambos se encontraban en una discoteca del centro de Madrid con más rostros conocidos de Telecinco. Aunque al principio no sabían si había habido agresión, lo cierto es que el hijo de Jaime Ostos intervenía en el programa y confirmaba lo sucedido: "Le di una bofetada correctora".

Unas declaraciones que están dando mucho de qué hablar y que, según Jacobo, hay un porqué detrás: "El día 8 de enero fallece mi padre, pocas horas después tengo que soportar que esta persona hable pestes de mi padre recién fallecido, sin mostrar respeto ninguno Ayer, esta persona tuvo la suerte de estar cerca de donde estaba yo".

Jacobo además, aseguró que Miguel "me miró con una sonrisa sarcástica y diría que amenazante y riéndose. Le dije que a los muertos hay que tenerle respeto y, acto seguido, le di una bofetada que se quedó sentado en el sofá. Se quedó trabajando con la cara calentita".

Un relato de lo más sorprendente que hasta la propia Emma García le recriminaba en directo: "Tú no puedes ir dando tortazos, esa no es la justicia. Esto te va a traer consecuencias" y que, además, provocaba la sorpresa de todos los colaboradores al ver que, no solo reconocía los hechos, sino que de alguna manera se sentía orgulloso de lo que había hecho.

Aurelio Manzano, colaborador del programa, aseguraba que había hablado con el director de la sala y "me cuenta que 'él llegó, sin mediar palabra, se quitó el reloj, le dio un puñetazo que lo tiró al sofá y el otro no se pudo ni defender. Lo eché de la discoteca. No volverá a trabajar conmigo".

Este sábado, Europa Press pudo hablar en exclusiva con Mari Ángeles Grajal en una corrida de toros a la que acudió con Luis Miguel 'El Chatarrero' y, sin pelos en la lengua, aseguraba que lo que hizo su hijo fue una reacción a las declaraciones de Frigenti: "Mira, lo que no se puede hacer es insultar a los muertos, punto".