Mari Ángeles Grajal desmiente rotundamente que tenga mala relación con los hijos de Jaime Ostos

MADRID, 28 (CHANCE)

Hace unos días, el portal 'Ok Diario' aseguraba que la buena relación que Mari Ángeles Grajal mantenía hasta ahora con los hijos mayores de su difunto marido, Jaime Ostos - Jaime Jr, Gabriela y Gisela - ha saltado por los aires. Al parecer, la decisión de la viuda del torero de trasladar sus cenizas de Écija a Madrid por lo menos hasta que se construya el mausoleo en honor al maestro en su localidad natal, ha caído 'como un jarro de agua fría' en el seno de la familia.

Sin embargo, el pasado fin de semana Mari Ángeles llamaba en directo al programa 'Fiesta' para desmentir esta información. La susodicha explicaba que todo se ha sacado de contexto ya que la voluntad de Jaime era que sus cenizas reposasen en su casa hasta que se terminase su escultura en Écija y los hijos mayores del torero estaban al tanto del traslado de dichas cenizas.

En este contexto, Europa Press ha podido hablar con Mari Ángeles y nos ha asegurado que "no tengo que desmentir lo que no he dicho, no lo puedo desmentir", afirmando que no existe mala relación entre ella y los hijos de su difunto marido. Además, dispara a quien haya filtrado esa mentira: "Allá cada uno, que desmienta el que haya dicho algo que no es cierto. Yo lo que he dicho es que está todo bien y mira, mi casa está para los hijos de Jaime, para cuando quieran".

La doctora nos confirmaba además que por su parte la relación con los hijos del torero es "estupenda", por lo que no se entiende que haya trascendido lo contrario. Lo que sí que ha dejado claro es que "no me hace ninguna gracia que las cenizas de mi marido sirvan de entretenimiento en los platós de televisión. No me hace ni puñetera gracia. Estoy pasando un duelo y tengo las cenizas ahí delante".

Mari Ángeles nos confesaba que "me dedico a recordar a mi marido y a ser amiga de mis amigas" y con eso le vale, no quiere ir por el momento a ningún programa de televisión para recordarle. Además, agradecía públicamente a su hijo Jacobo que sea su mayor apoyo en estos momentos: "estupendo, gracias a él me mantengo. Me da ánimos y demás".