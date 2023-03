Mari Ángeles Grajal desvela cómo va la venta de su casa

MADRID, 26 (CHANCE)

Hace unos meses, Mari Ángeles Grajal desvelaba que la casa en la que vive junto a su hijo, Jacobo Ostos, estaba puesta en venta... pero poco hemos sabido al respecto este último tiempo. Hace unos días salía a la luz, gracias al portal Informalia- que Rosa López estaba interesada en la casa de Jaime Ostos y hemos aprovechado la asistencia de la doctora a la corrida de toros en Navalcarnero para preguntarle por esta información.

Mari Ángeles nos ha confirmado que Rosa López estuvo interesada en comprar su casa: "fue a verla, sí, pero al final yo creo que no porque está otros". La cantante no llegó a hacer un trato con Jacobo Ostos: "no, creo que no. Yo no trato, no hago yo el trato, es Jacobo. Pero sé que estuvo allí".

A la doctora no le importa quién compre la casa finalmente: "pues mira, a mí me da igual. No tengo ningún interés por vendérselo a nadie en especial". Al preguntarle si es cierto que el último interesado en su casa es un empresario de origen chino, responde: "por ahí va".

Y es que Mari Ángeles nos ha confesado que ya se encuentra mirando pisos en el centro de Madrid: "sí, esa es mi intención. No se puede, vivo al día. No quiero hacer planes", aunque no podrá llevarse todos los recuerdos y pertenencias de su difunto marido: "todo no porque no me cabe. Algo llevaré". De esta manera, parece que la doctora tiene todo preparado para cuando llegue el momento de abandonar esa casa que tantos recuerdos le trae.