Mari Ángeles Grajal se enfrenta a Marta Riesco, reportera que destapó las fiestas ilegales de Jacobo Ostos

MADRID, 17 (CHANCE)

El pasado viernes, "El programa de Ana Rosa" desvelaba, en exclusiva, que Jacobo Ostos - hijo de Jaime Ostos y Mari Ángeles Grajal - llevaría cerca de dos meses organizando fiestas clandestinas ilegales en el sótano del chalé de sus padres, saltándose a la torera las medidas restrictivas impuestas por el Covid-19 y embolsándose una gran cantidad de dinero por ello.

Pese a que Jacobo salía rápidamente a desmentir la información, asegurando que en su casa no se había realizado ningún tipo de fiesta en los últimos meses, el matinal presentando por Ana Rosa Quintana ha aportado testimonios de testigos. Éstos sostienen que el hijo de Jaime Ostos ha organizado, de modo ilegal y durante varios meses, fiestas clandestinas y que, debido al alto volumen de la música, todos los vecinos de la zona serían conocedores de estos "saraos" ilegales en plena pandemia sanitaria.

Mari Ángeles Grajal, muy afectada, ha salido en defensa de su hijo una vez más. La doctora, desolada, confiesa que "ha fallecido mi padre ayer y hace dos meses he perdido a mi madre", y ha pedido respeto ante las preguntas de la prensa sobre el delito que habría cometido Jacobo.

Indignada, la mujer de Jaime Ostos asegura que "no tengo nada que decir. Jacobo ha dicho todo y el abogado también, es todo mentira, el vídeo que han puesto es de hace un año o año y medio".

Con un "hombre por favor" Mari Ángeles confirma que siguen negando la existencia de dichas fiesta ilegales y niega la presencia de "testigos" que puedan demostrarlo.

Además, la doctora, muy enfadada, se enfrenta a Marta Riesco - reportera de "El programa de Ana Rosa" que destapó, tras un reportaje de investigación, las fiestas ilegales - a la que, tras preguntar si "eras tú la que estaba aquí", desmiente la versión de la periodista. Así, mientras Marta sostiene que ella estaba presente cuando se personó la Guardia Civil en el chalet familiar ante las denuncias de los vecinos, la mujer de Ostos dice que no. Según Grajal, "yo he estado con la Guardia Civil y ha entrado conmigo en casa. Tú no estabas cuando yo salí. Yo salí y sino vete a hablar con ellos para decirles si estuve o no con ellos. Les recibí en la puerta y tú no estabas. Infórmate".

