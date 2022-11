Mari Ángeles Grajal estalla contra la prensa tras la última polémica protagonizada por su hijo Jacobo Ostos

MADRID, 21 (CHANCE)

Hartos de las fiestas ilegales que presuntamente hace en su casa desde hace más de dos años, los vecinos de Jacobo Ostos se han unido para denunciar públicamente a través del programa 'Fiesta' la insoportable situación que están viviendo por culpa del hijo de Jaime Ostos y Mari Ángeles Grajal.

Según éstos, y a pesar de no contar con licencia de discoteca ni salida de humor, el Dj alquilaría su casa para la organización de eventos multitudinarios que duran hasta altas horas de la madrugada, que impiden al resto de la urbanización descanse, y que, por lo general, terminan en peleas.

Acusaciones que Jacobo no tardaba en negar en el programa, asegurando que él alquila su casa y no tiene ningún tipo de responsabilidad de lo que sus clientes hagan fuera de su propiedad. Además, defendiendo su derecho a tener una discoteca en su sótano - insonorizada, deja claro - el hijo del torero ha asegurado que uno de sus vecinos le ha amenazado con quemar su casa, además de lanzarle botellas de vidrio al interior de su vivienda.

Siempre al lado de su hijo, Mari Ángeles Grajal, que no ha dudado en enfrentarse a sus vecinos, asegurando que de los que han salido en televisión 'denunciando' a Jacobo tan solo uno era real, mientras que el resto serían 'extras' colocados por este vecino que no mantiene buena relación con su hijo.

"Ya he dicho lo que tenía que decir y no voy a decir nada más. Entiendo vuestro trabajo pero entendedme a mí también. No me persigáis que me sienta fatal, por favor no me hagáis esto. Me sienta fatal que me tengáis espiando, de verdad..." ha estallado molesta, intentando poner el foco en la prensa en lugar de en las presuntas fiestas ilegales que organiza su hijo en su casa. Una polémica sobre la que Mari Ángeles guarda silencio, evitando pronunciarse sobre el agrio enfrentamiento que ha protagonizado Jacobo con sus vecinos.