Mari Ángeles Grajal estalla tras su presunto desencuentro con los hijos mayores de Jaime Ostos: "Estoy aburrida"

MADRID, 23 (CHANCE)

La buena relación que Mari Ángeles Grajal mantenía hasta ahora con los hijos mayores de Jaime Ostos - Jaime Jr, Gabriela y Gisela - ha saltado por los aires en los últimos días. Y es que tal y como sostiene el portal 'Ok diario', la decisión de la viuda del torero de trasladar sus cenizas de Écija a Madrid por lo menos hasta que se construya el mausoleo en honor al maestro en su localidad natal, ha caído 'como un jarro de agua fría' en el seno de la familia.

Así lo ha confesado Gabriela Ostos al citado medio, asegurando que no tenía ni idea de que Mari Ángeles se iba a llevar las cenizas del columbario en el que llevaban un año, y no entiende esa decisión.

Algo que la neumóloga no ha tardado en desmentir en llamada telefónica al programa 'Fiesta' este fin de semana, explicando que todo se ha sacado de contexto. Según la viuda, la voluntad de Jaime es que sus cenizas reposasen en su casa hasta que se terminase su escultura en Écija y, como sostiene, los hijos mayores del emblemático torero estaban al tanto del traslado de dichas cenizas.

Además, Mari Ángeles ha negado su distanciamiento de Gabriela, asegurando que la relación entre ambas es fluida y que todo se tata de algún tipo de malentendido.

Harta, viuda de Jaime Ostos ha vuelto a pronunciarse en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press y, confesando que está "aburrida", ha acusado a los medios de comunicación que se han hecho eco de esta polémica de "entretener a la gente con las cenizas de mi marido". "Me parece que no se puede" se ha lamentado.

"No pienso decir nada más, no voy a aclarar nada y no voy a decir más, pero todo esto me parece una tomadura de pelo" ha zanjado visiblemente molesta.