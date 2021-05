Mari Ángeles Grajal, firme defensora de Fidel Albiac: "Es un tío normal, enamorado de Rocío y punto"

MADRID, 31 (CHANCE)

José Antonio Rodríguez ha cumplido su palabra y se ha pronunciado tras el fin de la docuserie de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Tajante y aconsejando a la hija de Rocío Jurado que deje el odio a un lado para seguir con su vida, el marido de Gloria Mohedano ha acusado a su sobrina de mentir y confesando que "no se cree" ni sus lágrimas ni lo que ha contado sobre su hija Rocío Flores, ha insinuado que la protagonista del momento sería "la marioneta" de la mente que la dirige todo el tiempo, en clara referencia a Fidel Albiac.

Unas durísimas declaraciones tras las que Mari Ángeles Grajal, gran amiga de Rocío Jurado y muy unida todavía a Rocío Carrasco, no ha dudado en salir en defensa de Fidel, negando que la hija de 'La más grande' esté manejada por su marido. "De eso nada. No conocéis de nada a Fidel", asegura tajante, asegurando que el sevillano es "un tío normal". "Está enamorado de Rocío y ella de él y punto", ha afirmado apoyando a la pareja.

El vídeo del día Los 27 y la Eurocámara son incapaces de lograr un acuerdo sobre la PAC

Disfrutando sin Jaime Ostos de una tarde de toros en Aranjuez, Mari Ángeles ha evitado sin embargo pronunciarse sobre el último episodio de la docuserie de Rociíto, revelando que "no voy a hablar nada de eso". "Me aburre ya el tema, no tengo nada que decir", ha respondido cuando le hemos preguntado por las declaraciones de José Antonio Rodríguez, confesando su estupor ante la falta de apoyo de los Mohedano a su sobrina: "No entiendo nada de verdad", evitando pronunciarse sobre si Gloria Mohedano es la mano que mece la cuna en la familia con un misterioso "estamos haciendo filosofía de algo que no hay que hacer". ¿A qué se refiere la doctora con estas declaraciones? ¡Dale al play y juzga por tí mismo!