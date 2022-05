Mari Ángeles Grajal y Gabriela Ostos en los toros de la Maestranza

MADRID, 7 (CHANCE)

Mari Ángeles Grajal nos sorprendía hace unos días por la Feria de Abril acompañada por su amigo, Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', pero impactaba el afán que tenía de que no le grabáramos juntos, sino que solamente tomáramos imágenes de ella... ¿por qué? La viuda de Jaime Ostos, que lleva el nombre del torero a todos los sitios a los que va, tenía miedo de que se pudiera malinterpretar otra cosa y tomaba esa actitud que desconcertaba a los medios de comunicación allí presentes.

Tras publicar esas imágenes en las que vemos como Mari Ángeles Grajal acudía a la plaza de toros de la Maestranza en el coche de caballos con Luis Miguel y recalcar que son amigos desde hace años, la viuda de Jaime Ostos se ha enfadado con la prensa. Al parecer no le ha gustado que se diera a entender que podría haber algo más que una amistad entre ellos.

De esta manera, Mari Ángeles Grajal se dejaba ver este viernes acompañada por Gabriela Ostos a los toros y dejaba claro su enfado con la prensa al haberla retratado hace unos días con Luis Miguel Rodríguez: "no voy a dar ninguna explicación de ningún tipo porque no tengo que darla y segundo, porque inventáis todo. No tengo por qué".

Además de recalcar continuamente que va acompañada por la hija de Jaime Ostos: "Voy con Gabriela, estoy con Gabriela", por otra parte, la hija del difunto torero nos confiesa cómo lleva la pérdida de su padre: "bueno ahí vamos, superándolo día a día, hay que hacer el duelo, aquí si he venido, a la feria no, pero aquí sí".