Mari Ángeles Grajal habla de su amistad con José Gandía

MADRID, 15 (CHANCE)

Después de estar en el punto de mira durante días por sus imágenes en actitud cariñosa con un empresario valenciano, llamado José Gandía, durante la Feria de Abril, Mari Ángeles Grajal aseguraba ante los micrófonos de Europa Press que no tiene ninguna intención de rehacer su vida.

"No tengo ni me gustaría. El amor de mi vida es Jaime y punto, y lo será siempre. La única ilusión de mi vida es y ha sido Jaime Ostos. Los demás serán amistades y amigos. Por favor decirlo" nos confesaba la doctora, dejando claro que está feliz porque "tengo salud, trabajo, tengo amigos, no porque tenga novio. No tengo novio"

Hoy, hemos podido hablar con ella de nuevo y nos ha asegurado que con José Gandía va todo "muy bien, sí", aunque sale huyendo levantando el pulgar para que no se le pregunte más por el tema ya que ha dejado claro por activa y por pasiva que lo único que hay entre ellos es una simple amistad.

Grajal nos comentaba que no tiene planes aún para este verano porque "yo no hago planes a larga distancia, hago planes casi al día". Una actitud que ha venido defendiendo desde que su difunto marido, Jaime Ostos, fallecía en Bogotá cuando disfrutaban de un viaje juntos.

La doctora destacaba la profesionalidad de 'El Juli' galardonado con el premio taurino ABC: "Cuando un figura del toreo es tantos años figura del toreo es porque es todo y hay que destacar todo, su profesionalidad, su fuerza de voluntad, su afición Sale a torear todos los días como si estuviera pidiendo una oportunidad".