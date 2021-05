Mari Ángeles Grajal muestra su apoyo una vez más a Rocío Carrasco

MADRID, 3 (CHANCE)

Visiblemente recuperado de los gravísimos problemas de salud que le llevaron a estar ingresado en un hospital madrileño durante dos meses hace un año - primero por una lesión en la espalda que le impedía caminar y posteriormente por Coronavirus - Jaime Ostos ha recuperado su intensa agenda social y, si hace unos días le veíamos en el último adiós a Pedro Trapote Jr, este domingo no ha dudado en apoyar con su presencia la primera corrida de la Feria de San Isidro, que supone el regreso de los toros a Las Ventas tras más de un año de incertidumbre a causa de la pandemia del Covid.

Acompañado por su inseparable Mari Ángeles Grajal, el veterano torero, que recientemente cumplía 90 años, nos ha contado cómo se encuentra tras los complicados momentos que ha vivido en los últimos tiempos: "Me encuentro bien, yo creía que palmaba, hubo un ángel arriba". "Lo he pasado mal por tengo mucha gente aquí que me quiere y que me necesitan. tengo al lado a una persona que me ha salvado la vida", ha asegurado señalando a su mujer, que se ha convertido en su mejor y en su gran apoyo.

Mari Ángeles, que no ha dudado en salir en defensa de Rocío Carrasco tras su desgarrador testimonio en su serie documental, ha desvelado que aunque "por supuesto" que la está viendo, "lo llevo regular porque no me gusta tanto el tema ya, pero me parece positivo que esté ayudando a otras mujeres".

Confesando que Antonio David es "un individuo del que no quiero ni hablar" y que le parece "horrible" que intentara comercializar con la paliza que Rocío Flores le dio a Rocío Carrasco, la doctora confía en que madre e hija se reconcilien en un futuro, aunque "es un tema del que no puedo opinar públicamente". Además, y respondiendo a los que cuestionan que la madre no esté preparada para hablar con la niña, cree que Rociíto "tiene que hacer caso" a los médicos que le aconsejan que todavía no de el paso.