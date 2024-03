Mari Ángeles Grajal se muestra molesta con las últimas informaciones suyas

MADRID, 10 (CHANCE)

En un segundo y discreto plano desde que se hizo pública su ruptura sentimental con José Gandía y también la de su hijo, Jacobo Ostos, con su pareja, Mari Ángeles Grajal ha reaparecido ante las cámaras este sábado en la corrida de toros que tuvo lugar en Illescas.

Con una sonrisa en el rostro la veíamos aparecer en las inmediaciones de la plaza de toros, pero lo cierto es que su carácter cambiaba radicalmente en cuanto veía a las cámaras y mostraba su monumental enfado con la prensa al ser preguntada por su situación personal tras su ruptura con el empresario: "No me aburráis".

Al mencionarle los cambios que ha habido en su vida en estos últimos meses, la doctora nos aseguraba que "no te creas que tantos", arremetía contra la prensa: "Lo que pasa que os inventáis todo, el 90% de lo que decís de mí es un invento" y cuando le preguntábamos qué es lo que le ha molestado de todo lo que se ha dicho, contestaba: "No voy a hablar más, ya he dicho bastante".

En cuanto a cómo se encuentra su hijo Jacobo tras su ruptura con su novia, mari Ángeles aseguraba que "muy bien, estamos muy bien" y sobre si cree que podrán reconciliarse en un futuro, se mostraba rotunda: "no lo sé, esos son cosas personales".

Finalmente, desvelaba que se encuentra feliz: "¿Y no me ves feliz? de verdad que estoy muy bien" aunque con un tono irónico para con los medios de comunicación que refleja el gran enfado que tiene con las mentiras que se han dicho en los platós de televisión.