Mari Ángeles Grajal nos desvela cómo se encuentra tras la muerte de Jaime Ostos hace seis meses

MADRID, 2 (CHANCE)

Mari Ángeles Grajal se ha dejado ver día tras día en la plaza de toros de Las Ventas, cumpliendo la promesa que le hizo a su marido, Jaime Ostos, antes de fallecer. Aunque le cuesta acudir a este tipo de eventos taurinos por notar la ausencia del torero, lo cierto es que no perdona ni un uno. Es una de las formas de tener presente a su difunto marido y homenajearle de alguna manera todos los días.

Hemos hablado con ella y nos ha confesado cómo ha vivido esta feria taurina de San Isidro: "La estamos terminando de vivir, por un lado tengo unas ganas porque llevo veintidós días yendo a los toros y esto cansa" y lo cierto es que no se ha perdido ni un solo días las corridas... demostrando no solo su fuerza de voluntad, sino también las ganas de seguir en ese mundo en el que la introdujo Jaime.

En cuanto a cómo va a ser su verano, Mari Ángeles no lo sabe: "No lo sé, no tengo ganas, me da mucha pereza pensar que voy hacer pasado mañana, cómo para pensar qué voy a hacer en agosto" y es que está muy reciente la pérdida de su marido: "Ayer me decían 'va a hacer seis meses', pero a mí me parece todos los días que fue ayer, lo tengo tan presente, a mí lado. Gracias al trabajo entretengo mucho a la cabeza".

La viuda de Jaime Ostos nos asegura que su hijo es su principal apoyo en estos momentos: "Jacobo es mi mano derecha, mi pierna derecha... todos los días" aunque desvela que él lo lleva de otra forma porque no es tan expresivo como ella: "Él es una persona que no lo demuestra tanto como yo, pero está afectado, a un tío joven le cuesta menos trabajo seguir con su ritmo de vida, a mí me cuesta más".

Sobre cómo está la venta de la casa donde vivió con el torero, Mari Ángeles nos confiesa que tiene ofertas: "Sí, tengo muchos observadores, pero no tengo ninguna prisa de verdad", pero de momento parece que no va a dar el paso de venderla y confiesa que le va a costar marcharse de allí por todos los recuerdos: "No lo quiero ni pensar, por eso no me importa que pase el verano".