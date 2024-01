Mari Ángeles Grajal reacciona a la información sobre el Picasso 'desaparecido' de Jaime Ostos: "Lamentable"

MADRID, 17 (CHANCE)

Nuevo capítulo en la guerra abierta que mantienen los herederos de Jaime Ostos dos años después de su muerte. Aunque su viuda Mari Ángeles Grajal y su hijo Jacobo Ostos han negado la existencia de un dibujo que Pablo Picasso habría regalado al diestro en los años 60 -y que sus otros hijos Jaime Jr, Gabriela y Gisela Ostos reclamaron al ver que no estaba en la casa familiar- ahora han visto la luz unas declaraciones del torero sevillano hablando precisamente de dicha obra de arte.

Días antes de fallecer en Colombia, Jaime Ostos concedió una entrevista al diario 'El Espectador' en la que no solo confirmaba que poseía un Picasso, sino que aseguraba que le habían ofrecido un millón de euros por él pero no lo quería vender porque era para sus hijos. En plural.

Ha sido 'Y ahora Sonsoles' el que ha rescatado estas palabras del diestro, apuntando que según diversos expertos se trataría de un dibujo original del pintor malagueño que a día de hoy podría estar valorado en unos 20.000 euros. El misterio, que no se sabe dónde está dicha obra ni por qué Jacobo niega su existencia.

JACOBO OSTOS PONE A LA VENTA LOS MUEBLES DE SU PADRE

No es la única polémica que ha sacudido en las últimas horas a Mari Ángeles Grajal y su hijo, ya que el programa de Sonsoles Ónega ha destapado que Jacobo ha puesto a la venta muebles del que fue la residencia familiar del torero en la plataforma de segunda mano 'Wallapop'.

Varios conuuntos de sofás y sillones por los que, al parecer, pediría un precio muy superior al valor de mercado, y que se especula que estaría vendiendo sin contar con sus hermanos, que han puesto el tema en manos de sus abogados para determinar cuál era el patrimonio de su padre.

LA REACCIÓN DE MARI ÁNGELES GRAJAL A LA POLÉMICA

Como no podía ser de otro modo, las cámaras de Europa Press han preguntado a Mari Ángeles por el dibujo 'desparecido' de Picasso y, aunque en un principio ha asegurado que no iba a decir nada y se ha reído por nuestro interés en saber dónde está el cuadro, finalmente ha roto su silencio y se ha mostrado de lo más contundente al escuchar que su marido dijo días antes de morir que le habían ofrecido un millón de euros pero no lo vendía porque era para sus hijos.

"¿Lo estás escuchando? Pues esto es lo que hay" ha dicho a la persona con la que hablaba por telefóno, antes de estallar por la información que se ha dado en las últimas horas: "Es lamentable que hagáis programas de televisión con tanta mentira y con tanta falsedad".