Mari Ángeles Grajal reacciona al tenso enfrentamiento en directo de su hijo Jacobo con Gabriela Ostos

MADRID, 10 (CHANCE)

Dos años después de la muerte de Jaime Ostos, la situación en su familia está más tensa que nunca. Después de que su hija Gabriela Ostos -fruto de su matrimonio con Consuelo Alcalá- visitase este lunes el plató de 'Y ahora Sonsoles' y acusase a la viuda del torero, Mari Ángeles Grajal, de no haberles entregado a ella y a sus hermanos Jaime y Gisela enseres de su padre con importante valor sentimental como un cuadro de Ruzafa, un capote de paseo o la Cruz de la Beneficencia, Jacobo Ostos no ha tardado en responderle y arremeter duramente contra su hermana.

El único hijo que Jaime Ostos tuvo con la doctora ha visitado este martes el programa de Sonsoles Ónega y ha protagonizado un duro enfrentamiento con Gabriela -con la que no tiene (ni quiere) ningún tipo de relación- cuando ésta intentaba intervenir telefónicamente en directo.

"Tienes una mala sangre y una mala baba... Lo que tenías es que haberte quedado en tu casa ayer. No tienes vergüenza. No eres hermana y no eres nada, no molestes más. Eres una amentira con patas y a ti lo que te pica es que no has podido coger un duro" le recriminaba el Dj muy alterado mientras la primogénita de Ostos, afectada, evitaba contestarle y se despedía asegurando que con su actitud Jacobo se ha "retratado solo".

Un encontronazo en directo sobre el que Mari Ángeles Grajal prefiere no pronunciarse. Lejos de mostrar su apoyo a su hijo, o de intentar justificar sus descalificativos a Gabriela -por los que ha recibido muchas críticas- la viuda del torero ha dejado claro que no piensa dar su opinión sobre el episodio protagonizado por Jacobo: "No voy a decir nada". "No me preguntes porque no voy a hablar. No voy a hablar aunque estéis aquí todos los días con el frío que hace por la mañana. Vais a coger una neumonía. No insistas, de verdad. No insistas que no voy a contestarte" ha asegurado, dejando en el aire qué le ha parecido el enfrentamiento entre los hermanos.

Sin embargo, no ha podido evitar una sonrisa al escuchar el reproche que su hijo le hizo a Gabriela por ir a un programa a criticarles y a hablar de dinero en una fecha tan señalada como el segundo aniversario de muerte de su padre.