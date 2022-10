Mari Ángeles Grajal sigue recordando a su gran amor, Jaime Ostos

MADRID, 8 (CHANCE)

El 8 de enero de 2022 fallecía Jaime Ostos en Bogotá. Una noticia que llegaba a España dejándonos muy sorprendidos porque el torero estaba bien de salud, de hecho se encontraba allí disfrutando de un viaje con amigos y, por supuesto, con su mujer, Mari Ángeles Grajal. Sin embargo, su destino estaba escrito y sufrió un infarto que le arrebató la vida.

Sin duda ese fue el peor momento en la vida de Mari Ángeles, la mujer que no se separó ni un solo momento de su lado y que le acompañó hasta el último suspiro. Locamente enamorada se enfrentaba a la soledad sin el que ha sido el amor de su vida, una soledad a la que está haciendo frente junto a su hijo, Jacobo Ostos.

Este viernes nos hemos encontrado con Mari Ángeles Grajal en la plaza de Las Ventas para disfrutar de una tarde de toros y le preguntábamos por cómo lleva la ausencia del torero en su vida. Sorprendidos, nos confesaba que precisamente hoy se cumplen nueve meses de su fallecimiento: "mañana hace nueve meses".

Aunque no tiene previsto realizar ningún homenaje, la doctora Grajal sí reconoce que "cada mes lo celebramos mi hijo Jacobo y yo, los dos". Y es que sigue teniendo a su marido muy presente al igual que su hijo, pero admite Que Jacobo está mejor que ella: "la gente joven lo lleváis mejor". Jaime le hizo prometer antes de morir que iría a todos los eventos taurinos que pudiese aunque él ya no estuviera y lo cierto es que no ha faltado a ninguno, una manera de homenajearle.

A pesar de la amistad que le une a José Ortega Cano, Mari Ángeles ha preferido guardar silencio cuando se le ha preguntado por la situación matrimonial del diestro y de Ana María Aldón. Siempre ha gozado de buena relación con el matrimonio, pero casi nunca ha hablado abiertamente sobre su situación, reflejando el gran respeto que le tiene al padre de Gloria Camila.