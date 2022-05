Mari Ángeles Grajal se sincera sobre el museo de Rocío Jurado

MADRID, 29 (CHANCE)

Mari Ángeles Grajal se ha dejado ver este fin de semana en la plaza de toros de Las Ventas, cumpliendo así con la promesa que le hizo a su difunto marido, Jaime Ostos, de acudir a todos los eventos taurinos cuando él no estuviese, y lo cierto es que la hemos visto muy animada. Feliz de poder disfrutar de las corridas por las fiestas de San Isidro, charlaba con la prensa sobre toda la actualidad.

Hemos hablado con ella aprovechando que era el Día Internacional de Rocío Jurado y Mari Ángeles Grajal les ha mandando un mensaje claro y conciso a Rocío Carrasco, José Ortega Cano y Rocío Flores, les pide que dejen a un lado sus diferencias y espera que puedan reconciliarse pronto: "sí, que se dejen de tonterías. Se vive una vez, poco tiempo y hay que disfrutarlo todos juntos".

Confiesa o haber podido ver la misa en honor a Rocío Jurado, pero asegura haberse acordado de ella en este día tan especial: "no lo he visto pero me ha dado un yuyu tremendo. Quería muchísimo a Rocío, se merece todos los museos y todos los homenajes del mundo mundial". También ha querido recordar que la cantante siempre quiso tener un museo en Chipiona, algo que muy pronto se hará realidad: "ella y toda la familia, todos los amigos, todos los que queremos. La ilusión de Rocío era esa: tener un museo allí en su pueblo".

Mari Ángeles ha reflexionado delante de nuestras cámaras y ha asegurado que lo importante es el recuerdo de Rocío Jurado y no darle importancia a las tensiones entre los familiares: "yo me imagino que es un homenaje a Rocío, que se lo hace su hija y la gente que la acompañen, lógicamente".

Mari Ángeles Grajal descarta pensar en retomar su vida amorosa: "no, para nada". Ha acudido, una vez más, a la plaza de toros de Las Ventas para disfrutar de la tauromaquia, pasión que compartía con Jaime Ostos. Acompañada de sus amigas, confiesa resultarle más fácil volver a las plazas de toros sin el que fue el amor de su vida: "bien, con las amigas siempre me encuentro bien" y añade: "mis amigas son siempre mi vida, siempre".