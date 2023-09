Mari Ángeles Grajal, sobrepasada, responde al hijo de Jaime Ostos y deja entrever que va a tomar medidas legales

MADRID, 29 (CHANCE)

Después de que Mari Ángeles Grajal haya vendido el chalet que compartió con Jaime Ostos -se especula que por una cantidad que rondaría los 650.000 euros- el hijo mayor del torero, Jaime Ostos Jr, ha salido a la palestra para declararle la guerra a la viuda de su padre por la herencia.

Asegurando que la doctora es una "arpía", el hijo del diestro y Consuelo Alcalá ha confirmado en 'Y ahora Sonsoles' que lleva meses trabajando para que le den a él y a sus hermanas Gabriela y Gisela -hija de una relación extramatrimonial de Ostos con Aurora Díaz- la herencia legítima de su progenitor.

Jaime asegura que antes de vender la casa, Grajal les llamó para que cogiesen lo que quisiesen, pero cuando llegaron en su interior no habría nada de valor porque, según ella, lo habría donado. Algo que sostiene que no puede hacer porque por ley tienen derecho a la legítima -de la que no forma parte la casa, ya que estaba solo a nombre de su viuda- ya que el torero murió sin testamento.

Además, Ostos Jr ha revelado que en la iglesia de Villaviciosa de Odón -donde se casaron su padre y Mari Ángeles- no hay ningún certificado de su matrimonio, por lo que está dispuesto a investigar si es en realidad su viuda o no.

Unas demoledoras declaraciones que han superado a la neúmologa, que ha reaparecido totalmente sobrepasada y acusando a los medios de comunicación de acoso: "Por favor, ya está bien. No voy a hablar nada. Dejarme en paz". "Mira, vengo a trabajar, no son horas de verdad. Es que me cabreáis muchísimo. A todas horas en mi casa, aquí* Yo no voy a decir nada, no voy a decir nada. Ya está. Estáis teniendo un acoso conmigo que no es normal" ha estallado visiblemente molesta a su llegada al centro en el que trabaja.

Mordiéndose la lengua al escuchar lo que ha dicho Jaime Ostos Jr y confirmando que está al tanto de que le ha llamado "arpía", Mari Ángeles ha lanzado una advertencia al hijo de su marido, dejando entrever que va a interponer medidas legales contra él. "Me han contado lo que ha dicho sí, pero es que yo lo que tenga que denunciar lo voy a denunciar en la comisaría, no en televisión por favor" ha advertido.

Por último, y a pesar de que no quiere responder al hijo de Jaime, la doctora sí ha reaccionado a sus declaraciones dudando incluso que estuviese casada con su padre y sea legalmente su viuda: "Ay por favor. Pfff" ha exclamado indignada.