Mari Ángeles Grajal, sorprendida con la polémica de Jacobo Ostos: "Esto ya pasa la broma"

MADRID, 13 (CHANCE)

Mari Ángeles Grajal se ha quedado completamente sorprendida con la información que se ha publicado acerca de su hijo Jacobo Ostos, el que presuntamente habría hecho fiestas ilegales en el chalet de sus padres cobrando altas cifras de dinero por las reservas. La mujer del torero ha dejado claro que esto es mentira y se ha mostrado de lo más anonadada cuando le hemos preguntado por la historia tan turbulenta que ha salido publicada sobre Ostos.

"¡Pero por favor! ¿De qué fiesta? Jacobo ha hecho fiestas en verano y en invierno, pero el año pasado, en verano, fuera, ahí en el jardín, sin cobrar..." ha confesado la mujer de Jaime Ostos. Además, ha explicado que el día que hubo una llamada a la policía advirtiendo que había una fiesta en la casa, ella misma abrió la puerta a la autoridad porque no había nada raro en su casa.

"Perdona, pero aquí no hubo nada y vino la policía, salí yo y vio que estábamos dormidos los cuatro o sea que... que no por favor. Yo he abierto a la Guardia Civil y ha entrado conmigo" ha confesado Mari Ángeles Grajal y es que se ha puesto de mal humor al ver todo lo que se ha dicho en la prensa, ya que asegura que alguien le quiere hacer una faena a su hijo contando algo que es totalmente falso.