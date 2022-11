Mari Ángeles Grajal, toque de atención a Rocío Carrasco: "A Rocío Jurado no le gustaría haber visto esa docuserie"

MADRID, 17 (CHANCE)

Con Jaime Ostos siempre presente, e incapaz de no emocionarse a la hora de hablar de su gran amor cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de su muerte, Mari Ángeles Grajal se ha reencontrado con muchos de los amigos de su marido en la cena solidaria de toreros que Francisco Rivera ha organizado en Madrid a beneficio de la ONG Nuevo Futuro.

"Cuando mejor estoy es trabajando, pero emocionalmente estoy en una situación de tránsito" reconoce, confesando que en eventos como este, a los que siempre acudía con Ostos, es cuando más presente tiene al maestro y cuando más difícil se le hace hablar de él.

A su lado, de modo incondicional, sus amigos, entre los que se encuentra José Ortega Cano, sobre cuyo divorcio de Ana María Aldón prefiere no pronunciarse a pesar de que como nos cuenta "hablo frecuentemente con él". "Ha pasado una época regular, pero día a día va mejorando y si han decidido separarse será para bien" desvela, revelando además que a pesar de que no ha visto a la andaluza, sí le han dicho que está "fenomenalmente bien" tras su ruptura con el diestro.

No es su separación el único frente abierto que tiene Ortega Cano, que ha quedado señalado tras docuserie de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío'. Y es que además de hablar de sus supuestos problemas de alcoholismo y de insinuar algún episodio de presunto maltrato, la hija de Rocío Jurado no duda en revelar detalles muy íntimos del matrimonio de su madre, como que el torero - al que tacha de "mala persona", "acomplejado" y "tacaño" - habría echado a la artista de casa en más de una ocasión.

"No la he visto terminar, solo he visto cosas muy puntuales" confiesa Mari Ángeles que, más sincera que nunca, asegura que "a Rocío Jurado no le gustaría haber visto esa serie". "No le gustaría que salieran muchas cosas a la luz y se lo he dicho a su hija también" nos cuenta, dejando claro que la docuserie no hubiese hecho ninguna gracia a la chipionera.