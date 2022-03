Mari Carmen Ortega Cano rompe su silencio tras los durísimos ataques de Ana María Aldón contra su familia

MADRID, 31 (CHANCE)

Ana María Aldón se ha convertido, con su polémica exclusiva en la revista 'Lecturas', en la gran protagonista del momento. Y es que cuando todos pensábamos que su crisis con José Ortega Cano estaba totalmente superada y la pareja volvía a estar tan unida como siempre, la gaditana ha hecho temblar los cimientos de su matrimonio con unas demoledoras declaraciones contra la familia del torero.

Asegurando que se sintió "humillada" por los hermanos de José cuando comenzaron su relación y se quedó embarazada de su hijo José María, Ana María confiesa que "nunca va a perdonar" que se pusiese en duda la paternidad del pequeño ya que, como ella misma revela, estuvo a punto de hacer una locura y quitarse la vida por culpa de su familia política.

Una entrevista brutal en la que solo se salva Mari Carmen Ortega Cano, de quien su cuñada dice que es una "gran señora" y a la que hemos podido preguntar por los durísimos dardos que Ana María dispara contra sus hermanos Conchi y Paco.

Cabizbaja e intentando mantenerse al margen de la polémica en la que se ha visto envuelta su familia, Mari Carmen asegura que prefiere "no decir nada en absoluto" acerca de la exclusiva de la mujer de José. Una frase que, visiblemente dolida, ha repetido como respuesta a todas nuestras preguntas, insistiendo en que "no voy a hablar nada de mi familia. Nada".

Sin desvelar cómo se encuentra el torero tras las polémicas confesiones de Ana María, Mari Carmen sí ha admitido que su hermana Conchi está "disgustada" con todo esto y "anda regular".

¿Cree que el matrimonio de José y Ana María corre peligro o por el contrario le ve bien?: "No voy a decir nada, es que no voy a decir nada por favor" ha reiterado, reconociendo que, a pesar de que todos pensábamos que ella mantenía buena relación con la gaditana, "yo no estoy con ellos tampoco. Estoy un poco agobiada por favor". Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!