Mari Mar Blanco entiende que la gente utilice el lema 'Que te vote Txapote' como un síntoma de "hartazgo"

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

Marimar Blanco, hermana del concejal del PP de Ermua asesinado hace 26 años, Miguel Ángel Blanco, y presidenta de la fundación que lleva su nombre, entiende que la gente utilice el lema 'Que te vote Txapote' como un síntoma de "hartazgo".

Blanco ha participado este jueves en un acto de homenaje celebrado a su hermano en Ermua (Vizcaya), con motivo del 26 aniversario de su asesinato a manos de ETA, al que han asistido, entre otros, el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, y la presidenta de NNGG y cabeza de lista al Congreso por Vizcaya, Bea Fanjul.

Preguntada por la polémica surgida por el uso del eslogan 'Que te vote Txapote', Mari Mar Blanco ha asegurado que ella no lo dice porque pronunciar el nombre de Txapote le "revuelve las tripas", porque fue el asesino de su hermano. "Txapote fue el que torturó a mi hermano durante 48 horas, a mí no me gusta decirlo, pero respeto que la gente lo utilice como ese lema de hartazgo y de decir ¡basta ya!", ha manifestado.

El exdirigente de ETA Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', es uno de los criminales más conocidos de la banda terrorista, condenado por el asesinato de 13 personas, entre ellas, los populares Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco, y el dirigente socialista vasco Fernando Múgica. Se prevé que esté encarcelado hasta 2031.