María Adánez explica cómo compagina su nueva obra de teatro con su reciente maternidad

MADRID, 7 (CHANCE)

Sin duda alguna, María Adánez está viviendo una de las mejores etapas de su vida. La actriz tuvo su primer hijo en mayo de 2021, algo que le hizo aplazar sus proyectos profesionales durante un tiempo.

Ya recuperada, la actriz ha asistido a la presentación de '¡Ay, Carmela!', obra de teatro que interpreta junto a Pepón Nieto. Además, María ha querido explicarnos cómo surgió la idea durante la cuarentena: "Este proyecto nace de un encierro donde Pepón y yo hablábamos, hacíamos algún live en redes sociales y me dijo "oye, María, tengo ganas de trabajar contigo. Me encantaría hacer una función contigo". Yo me quedé con la copla, le llamé y le dije '¡Ay, Carmela!'".

Aunque esta obra se haya interpretado en diferentes ocasiones, la actriz ha reconocido que es una "maravillosa función'' y que el texto de José Sanchís Sinisterra es impresionante: "De ese deseo en pandemia encerrados en marzo o abril del 2020 nace '¡Ay, Carmela!'".

María ha desvelado que tuvieron que posponer la función hasta este año debido a su reciente maternidad, ya que poco después de surgir la idea ella quedó embarazada: "Yo tengo un bebé y me esperaron hasta que yo me recuperé".

Además, la actriz ha confesado que le apetecía disfrutar de la crianza de su hijo: "Sí, totalmente y también un deseo de parar y dedicarme un año felizmente que es lo que he hecho".

En cuanto a cómo lleva estudiar los diálogos con un bebé, está siendo una gran aventura para María: "Es gracioso porque yo me grabo todo en una grabadora y grabo como la réplica de mi compañero para luego yo poder hacerlo y se oye siempre a mi hijo llorando y digo pues vaya follón tengo yo aquí".