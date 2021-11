María Barranco nos desvela cómo ha sido trabajar con Loles León en 'El refugio'

MADRID, 20 (CHANCE)

La actriz María Barranco ha estado en la presentación de la película 'El refugio' y lo cierto es que nos ha hablado de todo. Siempre tan amable con los medios de comunicación, la intérprete nos ha contado cómo se encuentra en este momento y cómo ha sido trabajar con Loles León, que a pesar de conocerla desde hace años, pero con la que nunca había trabajado en pantalla.

María Barranco confiesa que se le cae la baba con sus nietos: "Además de verdad, tengo tres ya". La actriz asegura que la Navidad la disfruta más por ellos: "Yo creo que la Navidad gusta cuando tienes niños pequeños. Yo tengo tres nietos entonces sí porque me hace vivirla de otra manera".

La actriz se muestra de lo más empática y asegura que: "Yo entiendo cuando la gente igual no tiene familia y pase de esto. No me gusta el consumismo, ahora, que vayan al cine sí, pero yo que sé. El mundo luces que hay ahora con la que estamos pasando la verdad es que me parece un poco absurdo, vamos, me pone bastante de los nervios y luego tampoco me gusta el consumir. Yo con un arroz a la cubana me conformo, el caso es reunirte y pasártelo bien".

En cuanto a su papel en 'El refugio', María afirma que trabajar junto a su amiga Loles León ha sido muy divertido: "Yo soy Lola, hermana de Loles en la película, y la verdad es que en la vida nosotras somos como hermanas. Nos queremos y nos conocemos desde hace muchísimo, pero fíjate que es la primera verdad que hemos coincidido".

María Barranco asegura que ha sido un lujo poder trabajar con Loles León: "Hemos coincidido en películas, pero no de esta manera entonces con ella me he divertido muchísimo, muy fácil de trabajar, es una actriz muy generosa y ha habido momentos en los que hemos tenido que modernos la lengua y yo mirar un poquito para el suelo para no reírme. Me he divertido mucho".