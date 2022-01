María Barranco recuerda a Verónica Forqué

MADRID, 29 (CHANCE)

María Barranco se ha sentado este sábado por la noche en el 'Deluxe' y como ya vivimos la anterior vez, su testimonio personal nos deja embrujados y pegados a la pantalla. La actriz, que tiene un recorrido intachable a sus espaldas ha hablado de todos los temas de actualidad, como puede ser la muerte de Almudena Grandes, las pocas oportunidades que da el cine español a las mujeres maduras y también de su querida amiga, Verónica Forqué.

Llegaba el momento de preguntarle por Verónica y lo cierto es que María se emocionaba solo con escuchar su nombre: "Mucha pena, yo todavía me cuesta trabajo creérmelo, de repente pienso 'es una pesadilla'. Me cuesta trabajo aceptarlo. La quiero recordar como afortunadamente he tenido la suerte de coincidir con ella".

Como de costumbre, María ha querido contar una anécdota que vivió con Verónica que ha hecho reír a los allí presentes: "En una función nos íbamos a una coctelería porque teníamos que interpretar el papel de cocteleras y entraba la gente y decía 'qué mal está el cine español'... pero lo peor no era que poníamos cócteles, sino que nos los bebíamos".

En cuanto a cómo se enteró del fallecimiento, María ha explicado que: "Pues por la radio, de esto que dices 'he oído mal'. No me sale otra palabra que decirte que tengo mucha pena, es una mujer que si hubiéramos sabido que necesitaba ese ayuda... tenía tanta gente, tantos amigos..." y añadía: "Lo único que deseo es que esté muy feliz donde esté".

La actriz ha asegurado que no ha hablado con la hija de Verónica y es que no se siente preparada a abordar este tema porque todavía, tal y como ella lo ha asegurado, no se ha hecho a la idea de que su amiga no está: "No he hablado con María, digamos que no ha habido oportunidad, pero ya llegará su momento".